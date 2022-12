Schepen Guido Decorte na ruim 32 jaar lokale politiek uitgewuifd:zelfs oppositie heeft niks dan lof

De gemeenteraad heeft het officiële afscheid van schepen Guido Decorte (CD&V) gevierd. Dat gebeurde met louter woorden van lof, ook van de oppositie. “Ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden: wat kan ik doen voor mijn gemeente?”, zegt de 67-jarige Decorte.

Burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD) overliep de hele politieke carrière van Guido Decorte en prees hem om zijn bijzondere dossierkennis, om de subsidiedossiers die hij op gang trok, de reconversie van de luchtmachtbasis waarin hij zich vastbeet, en om de fijne samenwerking. Schepen Dorine Geersens (CD&V) zei: “Guido is ons boegbeeld, onze absolute kopman. Met een rustige vastheid kon hij dossiers uitleggen. Hij is gewoon de Wikipedia van de CD&V.”

Afscheid in schoonheid

Oppositiepartij Koksijde Vooruit verraste Decorte met een T-shirt waarop stond: ‘Stap voor stap, bedankt Guido!’. “Je had altijd een luisterend oor, stond open voor suggesties, maar ging altijd doordacht te werk, stap voor stap, met veel respect voor je medemensen”, zei Elwin Van Herck. Ook oppositieraadslid Sander Loones (N-VA) prees de schepen: “Je bent een man van soms veel woorden, maar meer nog een man van je woord, en vooral een man van daden!”

Algemeen directeur Joeri Stekelorum sloot zich hierbij aan: “Dit is een afscheid in schoonheid. Je hebt bewezen dat je een man van het volk bent. Als tolk van onze bijna 700 personeelsleden, kan ik zeggen dat je er altijd was, voor al hun vragen, dat je oog had voor hun talenten. Jij tekende de grote krijtlijnen uit voor ons personeelsbeleid en kon knopen doorhakken. Vier jaar lang was je de kapitein van onze diensten!”

Na zoveel loftuitingen reageerde Guido Decorte een beetje emotioneel: “Zoveel wierook, dat is bijna van het goede te veel! Ik dank alle personeelsleden, en ja, ik zie die mensen echt allemaal graag!”

En dan belt Leterme

Guido is sinds 1989 gemeenteraadslid in Koksijde, maar hij was ook 23 jaar provincieraadslid en negen jaar gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen.

“Ik ben geboren in Nieuwpoort en opgegroeid in een CD&V-nest”, vertelt hij. “Ik begon mijn loopbaan als opvoeder in het Sint-Bernarduscollege, maar was al snel actief bij de CVP-jongeren. Na mijn huwelijk ging ik in Oostduinkerke wonen, waar Elie Depotter me vroeg om me kandidaat te stellen bij de verkiezingen in 1982. Onverwacht haalde ik als nieuwkomer 319 voorkeurstemmen, en in 1988 zelfs 711. Dat werd me niet in dank afgenomen… Ik werd ‘verbannen’ als OCMW-voorzitter. In 1994 heb ik me vastgebeten in de site waar nu wzc Maartenoom is. Niemand was enthousiast om op die dure grond een sociaal project te realiseren, maar dat was nodig om met serviceflats te mogen beginnen.”

“Begin 2001 kreeg mijn leven een verrassende wending. De toen nog vrij onbekende Yves Leterme heeft zelfs mijn schooldirecteur gecontacteerd om mij te overhalen om zijn medewerker te worden. Ik had mijn twijfels om mijn vaste job op te geven, maar zowel de directeur als mijn vrouw zeiden dat ik die kans moest grijpen. Dat zorgde voor een heroriëntering in mijn leven. Tot 2009 heb ik voor Yves Leterme gewerkt, als privésecretaris.”

Met hart en ziel

“In mijn politieke carrière heb ik zowel op lokaal, regionaal als federaal niveau veel geleerd. Maar altijd heb ik in mijn achterhoofd gehouden: wat kan ik doen voor mijn gemeente? Ook ben ik trots op het Zwin-project, het provinciedomen Koolhofput, de IJzerboomgaard in Diksmuide… En ik had, hoewel ik toen in de oppositie zat in Koksijde, de sleutel in handen voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan van Golf Ter Hille.”

“Nu is het wachten op de onderhandelingen rond de aankoopprijs van de luchtmachtbasis. Tien jaar heb ik met hart en ziel gewerkt aan dat masterplan. Hoewel Koksijde geen kleinstedelijk gebied is, kon ik toch de uitzondering verkrijgen om 245 betaalbare woningen te bouwen in Koksijde-Dorp. Het is mooi geweest. Nu maak ik tijd voor mijn vrouw, die me altijd de ruimte heeft gegeven om te doen wat ik graag deed, voor mijn kinderen en kleinkinderen – ik ben achttien jaar lang van thuis weggeweest. Ik wens mijn opvolgster in de gemeenteraad Inge Vandekeere alle succes.” Wie de nieuwe schepen wordt, is nog niet beslist.