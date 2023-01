Lijst Burgemeester sluit een deal met Koksijde Vooruit

De geruchten circuleerden al langer, maar nu is de kogel definitief door de kerk. Onder het motto ‘Ervaring en vernieuwing slaan de handen in elkaar’ deelden het onafhankelijke Koksijde Vooruit en Open VLD Koksijde-Oostduinkerke mee dat ze samen een gemeentelijst zullen starten.

Open VLD Koksijde-Oostduinkerke en Koksijde Vooruit hebben beslist om de krachten te bundelen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Het nieuwe Vlaamse kiesdecreet moedigt partijen aan om samen te werken en geheime voorakkoorden uit de wereld te helpen”, klinkt het bij Koksijde Vooruit. “Beide partijen gaan voor eerlijke politiek en transparante communicatie zodat de Koksijdenaar weet waarvoor hij kiest als hij in oktober 2024 zijn stem uitbrengt. Op die manier kan ook de campagne gaan waarover ze moet gaan: inhoud. Met deze samenwerking zetten we tegelijk in op continuïteit én op vernieuwing en bundelen we de sterktes van de twee partijen in één gemeenschappelijke lijst.”

Open voor nieuwe ideeën

Maximaliseren van het potentieel van onze gemeente en het verhogen van de levenskwaliteit van alle inwoners van Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald en Wulpen, staat voorop bij de deal die beide partijen hebben gesloten. Later in 2023 maken ze meer bekend over deze nieuwe, gezamenlijke gemeentelijst.

Burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD) reageert: “Door ervaring en verjonging aan elkaar te koppelen willen we behouden wat goed is maar ook open staan voor nieuwe ideeën. We zetten in op vernieuwing en verjonging zonder onze stokpaardjes en vaste waarden uit het oog te verliezen. Als pater familias ben ik trots op deze samenwerking. Ik kijk er bijzonder naar uit om deze ambitieuze ploeg te trekken, te begeleiden en te coachen. Het blijft goed wonen in Koksijde, daar mogen jullie op rekenen!”

Ambitieus programma

Elwin Van Herck, fractieleider van het onafhankelijke Koksijde Vooruit: “Ons DNA blijft ongewijzigd: de inwoner staat centraal. We werken hard aan een ambitieus programma dat we samen schrijven en met duidelijke beleidsacties. De goede zaken gaan we behouden en we vernieuwen waar nodig voor een nog beter Koksijde. Net zoals vorige verkiezingen willen we als sterk team onze kwaliteiten laten zien maar dan nu als één blok, samen met Open VLD Koksijde-Oostduinkerke. We geloven oprecht dat we zo nog veel meer kunnen realiseren binnen onze prachtige gemeente.”

Reactie N-VA

Sander Loones, fractieleider N-VA-oppositiepartij reageert teleurgesteld: “Ik dacht dat Koksijde Vooruit een frisse wind wilde laten waaien in onze gemeente? Eerst wilden ze een nieuwe burgemeester, nu zijn ze plots de grootste fan van Vanden Bussche. Vreemd is dat. Maar de keuze is nu tenminste duidelijk. Wie wil dat er niets verandert, kiest Vanden Bussche. Ik ben alvast tegenkandidaat. Ik wil zelf burgemeester worden omdat ik vind dat onze inwoners meer respect verdienen, onze lokale handelaars meer steun en onze verenigingen meer liefde. Het is tijd voor een nieuw gemeentebestuur met een andere stijl van besturen en een andere burgemeester.”