Burgemeester van Houthulst Joris Hindryckx blijft terughoudend: “Bij fusie verlies je toch wat charme”

Francesco Vanderjeugd dropte een politiek bommetje. De Stadense burgemeester verklaarde donderdagavond op de gemeenteraad dat hij informele gesprekken had met zijn collega’s van Houthulst en Langemark-Poelkapelle over een fusie. Volgens zijn Houthulstse collega Joris Hindryckx is het echter nog lang zo ver niet.

Burgemeester van Houthulst Joris Hindryckx (CD&V) bevestigt dat hij met zijn collega’s van Staden en Langemark-Poelkapelle al eens over een fusie gesproken heeft, maar daar hoeven volgens hem weinig conclusies aan vastgeknoopt te worden. “Eigenlijk zaten we toen samen voor iets anders, maar er werd eens gefreewheeld over een fusie”, stelt Hindryckx.

“Maar zoals collega Francesco Vanderjeugd aanhaalt, was dat een heel informeel gesprek. De overheid vraagt de gemeenten trouwens om met elkaar te spreken. Ik denk dat heel wat gemeentebesturen in een snuffelfase zitten. Ik verwacht dat er in 2030 verplichte fusies opgelegd zullen worden vanuit de hogere overheid en dan zal er niet meer gepraat moeten worden.”

Evenwaardige partners

De Houthulstse burgemeester ziet wel wat gelijkenissen tussen de drie gemeenten. “We hebben best wel wat gemeenschappelijk. Het zouden dus drie evenwaardige partners zijn, met homogene entiteiten. Geen van de drie zou zich opgeslorpt voelen door de ander. Maar op vandaag is dat eigenlijk niet aan de orde. Bovendien valt Staden onder een andere regio (Midwest, Houthulst en Langemark-Poelkapelle behoren tot Westhoek, red.), waardoor een fusie wellicht zelfs niet eens mogelijk is. Ik heb in elk geval geen mandaat gekregen van mijn schepencollege of gemeenteraad om fusiegesprekken aan te gaan.”

Het Agentschap Binnenlands Bestuur spreekt die gedachtegang van burgemeester Hindryckx echter tegen. Een fusie tussen gemeenten uit verschillende regio’s is wel degelijk mogelijk. “De fusiegemeente kiest dan zelf bij welke regio zij wil aansluiten”, staat te lezen op de website van Lokaal Bestuur Vlaanderen.

Charme verdwijnen

Hindryckx toont zich geen groot voorstander van fusies, maar beseft dat er in de toekomst wellicht geen andere optie zal zijn. Hij benadrukt wel dat hij in eigen naam spreekt en niet in naam van zijn gemeentebestuur.

“Beroepshalve heb ik mij nooit tegen schaalvergroting gekant. Maar Houthulst is een gezellige gemeente en mocht er een fusie komen, zou er toch een deel van de charme verdwijnen. Ik ben wel van mening dat er op dit moment te veel overheidslagen zijn, waardoor de mensen hun geloof in de politiek wat verliezen. Welke laag dan zou moeten verdwijnen, laat ik in het midden. Sowieso mag een fusie nooit tot een té grote gemeente leiden. Want dan moet je weer dorpsraden gaan inrichten en eigenlijk hebben we die nu al met de gemeenteraden.”