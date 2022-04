Staden, Langemark-Poelkapelle en Houthulst voeren informatieve fusiegesprekken

Staden voert momenteel gesprekken rond een mogelijke fusie met Langemark-Poelkapelle en Houthulst. Dat bleek na een vraag van Hans Mommerency (CD&V) tijdens de gemeenteraad in Staden.

Hans Mommerency wou tijdens het vragenkwartier van de raad weten of “Staden al als danspartner gevraagd is in het fusiebal tussen de West-Vlaamse gemeenten”.

Vorige legislatuur

“Ik heb tijdens de vorige legislatuur al een uitnodiging tot dansen verstuurd, maar moet zeggen dat er toen weinig gedanst werd”, verraste burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD).

“Op dit moment zijn er heel informatieve gesprekken gaande met Langemark-Poelkapelle en Houthulst. Gewoon eens om te polsen, niks concreets. De vraag is daar gesteld geweest hoe wij ten opzichte van fusies staan en het zou onlogisch zijn om niet te luisteren en te spreken met elkaar.”

Verplichte fusie

“Ik denk dat we tegen 2030 met een verplichte fusiegolf zullen te maken hebben. Dan moet je je afvragen hoe we ons tegen die verplichte fusiegolf kunnen wapenen en dan moet je spreken, dan moet je luisteren en moet je overleggen. Het is ook heel belangrijk als je concrete plannen hebt om de stem van de bevolking te laten horen.”