Burgemeester van Damme Joachim Coens: “Een fusie wellicht maar in 2030”

Oppositie: “Verkennen om Damme op te splitsen”

Bij oppositiefractie Damse Belangen willen ze al iets meer kwijt. “Voor ons mag alles eigenlijk behouden blijven zoals het is, want wat zal er nog van de eigenheid van Damme overblijven in zo’n groot fusieverhaal?” vraagt gemeenteraadslid Kelly De Sutter zich af. “Langs de andere kant merken we ook wel dat Damme vaak middelen en knowhow mist om grote dossiers aan te pakken. Maar als er dan toch een fusie moet koen, willen we ook wel eens de mogelijkheden verkennen om vanuit een ‘defusie’ naar een andere stad of gemeente te gaan. Een opsplitsing van Damme dus, want als je wat rondvraagt neigt de ene kant (kleine polderdorpjes als Hoeke, Lapscheure en in zekere zin ook Oostkerke, red.) meer naar Knokke-Heist en dan de andere kant (met onder meer het wat verstedelijkte Sijsele) eerder naar Brugge.”

Voor burgemeester Coens is zo’n defusie geen optie. “Los van het feit dat ik zo’n opsplitsing spijtig en onnodig zou vinden, blijkt het ook technisch-administratief een erg complexe zaak te zijn. Een ‘gewone’ fusie is al ingewikkeld en tijdrovend, laat staat ook nog eens opsplitsing. Er zijn ook geen precedenten van zo’n defusie. Dat er geruchten zijn dat het gemeentebestuur van Knokke-Heist hierin sterk geïnteresseerd is? Die hoorde ik ook en ik heb dit bevraagd bij de Knokse burgemeester Piet De Groote en die zegt dat dit niet de intentie is.”

N-VA wil voorlopig niets kwijt over zijn visie op mogelijke fusies.