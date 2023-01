Britta Roelants heeft er de eerste weken als schepen opzitten: “Ik wil de jeugdraad in Damme in ere herstellen”

Op 1 januari ging Britta Roelants (CD&V+) aan de slag als nieuwe Damse schepen, in opvolging van Eveline Van Quekelberghe (CD&V+) die ontslag nam. Tijd om haar eens nader voor te stellen.

Het ontslag van schepen Eveline Van Quekelberghe noopte de CD&V+ fractie eind vorig jaar tot het aanduiden van een nieuwe schepen binnen haar rangen. En wel onder de vrouwelijke leden in de fractie, want de regelgeving stelt dat er minstens één vrouw moet zetelen in het College van Burgemeester en Schepenen.

Het was Britta Roelants uit Sijsele die onder de fractieleden nipt de meeste steun voor haar kandidatuur behaalde en zo dus het zwart-gele schepenlint mag dragen. Een mooi politieke promotie dus voor Britta, die na de verkiezingen van 2018 in de gemeenteraad kwam.

“Ik heb de politieke microbe zeker niet van thuis meegekregen”, stelt de nieuwe schepen, die professioneel actief is als leerlingenbegeleidster en schoolorthopedagoog in het buitengewoon secundair onderwijs.

“Het komt eerder voort vanuit mijn maatschappelijk engagement in het jeugdwerk. Zo was ik actief in de speelpleinwerking en ben ik een tijd lid, en later ook voorzitter, van de jeugdraad geweest. Vanuit die rol kon ik de politiek adviseren over jeugdbeleid en dat vond ik wel boeiend. Zo leerde ik de politiek en de lokale politici natuurlijk ook wel wat kennen”, legt Britta Roelants uit.

“Eigenlijk werd ik bij de verkiezingen van 2012 al gevraagd om me politiek te engageren, meer bepaald voor de provincie door gedeputeerde Bart Naeyaert. Ik voelde me toen nog te jong en wilde nog verder studeren. Bij de jongste verkiezingen werd me dan door zowel Joachim Coens als Eveline Van Quekelberghe – ik weet niet meer wie eerst was – gevraagd om hier in Damme een plaatsje in te nemen op de CD&V+lijst en toen heb ik toch toegehapt.”

Nuttig instrument

De nieuwe schepen is bevoegd voor, onder meer, Jeugd, Onderwijs, Gezinsbeleid en Lokale Economie. “Wat jeugd betreft wil ik zeker de jeugdraad, die jammer genoeg wat ter ziele gegaan is, weer activeren. Met goede mensen kan dat een zeer nuttig instrument zijn. En daaruit kunnen dan ook opnieuw meer activiteiten voor de jeugd voortkomen, zoals de Roefeldag.”

“Binnen mijn bevoegdheid Onderwijs is de goede begeleiding van de verhuis van de gemeenteschool in Damme naar de nieuwe mooie locatie in de Burgstraat zeker een belangrijk item. School De Ooievaar heeft een heel mooi onderwijsproject en heeft de wind in de zeilen. Er zit nog veel potentieel in en dat wil ik nog sterker ondersteunen. Rond mijn overige bevoegdheden moet ik me nog verder inwerken. Met twee jaar is het restant van deze bestuursperiode eerder kort, maar ik ben van plan om al een steen te verleggen.”

(PDV/foto DC)