Agentschap Onroerend Erfgoed dient beroep in tegen zonnepanelenpark aan kasteel van Spiere

Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft beroep aangetekend bij de Bestendige Deputatie tegen de omgevingsvergunning voor de 1000 zonnepanelen die zouden worden geplaatst aan het kasteel van Spiere. De Bestendige Deputatie van de provincie zal zich over de zaak moeten buigen. Intussen loopt het openbaar onderzoek nog tot 19 juli.

In juni keurde het gemeentebestuur van Spiere-Helkijn de omgevingsvergunning goed voor het zonnepanelenpark naast het kasteel van Spiere, dat in het bezit is van Filip Balcaen, de vierde rijkste West-Vlaming. Dat gebeurde ondanks twee negatieve adviezen: een van het Agentschap Landbouw en Visserij en een van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Die laatstgenoemde heeft nu beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning.

Burgemeester Dirk Walraet (Lijst Burgemeester) verklaart: “Het agentschap heeft inderdaad een beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning. Dat zal het proces nu natuurlijk wat vertragen, aangezien de Bestendige Deputatie van de Provincieraad het dossier zal moeten bekijken.” Het Agentschap had voordien al aangegeven een negatief advies te hebben uitgeschreven voor de vergunning doordat de zonnepanelen de erfgoedwaarde van het domein zouden aantasten. Het kasteel en domein zijn sinds 1971 beschermd erfgoed. Burgemeester Walraet gaf in juni aan dat dat een “slecht argument” was.

Ook in het argument van het Agentschap Landbouw en Visserij voor het negatief advies, dat “de agrarische structuur te veel zou worden aangetast (er grazen vele schapen op het stuk grond, red.)”, kon de burgemeester zich niet vinden. Walraet geeft aan voorlopig nog geen weet te hebben van een tweede beroepsindiening.