Zonnepanelenpark naast kasteel van Spiere komt er toch ondanks negatief advies: “slechte argumenten”

Het zonnepanelenpark naast het kasteel van Spiere komt er toch, ondanks negatieve adviezen van de Agentschappen Natuur en Bos en Onroerend Erfgoed. Burgemeester Dirk Walraet (Lijst Burgemeester) kon zich niet vinden in de aangehaalde argumenten voor het negatief advies.

Filip Balcaen, deel van de vierde rijkste West-Vlaamse familie, diende in maart een aanvraag in voor de bouw van een zonnepanelenpark op een perceel naast het kasteel van Spiere. De zoon van Paul Balcaen, oprichter van het tapijtenbedrijf Balta dat nu in Britse handen is, bezit het kasteel van Spiere en wil zo’n 1000 zonnepanelen aanleggen om zijn domein duurzamer en energiezuiniger te maken.

Negatief advies

Er liep een openbaar onderzoek tot 12 april en daarop werden er geen bezwaren ingediend. Wel kwam er een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos omdat het park de agrarische structuur van het perceel zou verstoren. Er grazen namelijk meer dan 100 schapen op het domein. Het Agentschap Onroerend Erfgoed gaf ook een negatief advies doordat de aanbouw een afbreuk kan doen aan de erfgoedwaarde van het kasteel. Het kasteel van Spiere is beschermd sinds 1971.

Burgemeester van Spiere-Helkijn, Dirk Walraet (Lijst Burgemeester), geeft uitleg: “We hebben met het stadsbestuur de vergunning goedgekeurd omdat wij de argumenten van de twee negatieve adviezen als onvoldoende inschatten. Ten eerste doet de eigenaar, Filip Balcaen, veel moeite om de graasvlakte voor de schapen te behouden. Zo zullen de zonnepanelen in de lucht gebouwd worden (op een hoogte van 1m20, red.) zodat de schapen eronder nog kunnen grazen. Ik vind dat dus een slecht argument. Bovendien is groene energie sowieso aan te moedigen.”

Ook bij de aantasting van de erfgoedwaarde stelt Walraet zich vragen. Zo zullen de zonnepanelen niet te zien zijn vanop de straatkant in de Jacquetbosstraat. “De weide is totaal afgeschermd en van het zicht onttrokken. Daarnaast tekende er ook geen enkele van de buren beroep aan tegen de plannen tijdens het openbaar onderzoek.”

Zo snel mogelijk

Nu de aanvraag is goedgekeurd, hebben de betrokken partijen nog 30 dagen om bezwaar aan te tekenen bij de Bestendige Deputatie van de Provincieraad. Als er geen bezwaren komen, dan kan de aannemer in kwestie beginnen met de aanleg ervan. “Ik kan nog niet zeggen wanneer het zonnepanelenpark er komt, dat is aan de eigenaar zelf om dat te bepalen. Ik ga ervan uit dat dat zo snel mogelijk zal zijn,” besluit de burgemeester.