800 aanwezigen op rustige protestactie Vlaams Belang voor stadhuis in Izegem : “De grote verliezer is de Izegemnaar”

Vlaams Belang hield vanavond een protestactie voor democratie, nadat ze een getekende coalitie door de neus zagen geboord toen leden van STIP+, de coalitiepartner, werden bedreigd. De Izegemse Korenmarkt, waar het stadhuis zich bevindt, werd verkeersvrij gemaakt. 800 betogers van over heel Vlaanderen daagden op om te ijveren voor meer democratie. “Als er gedreigd wordt met geweld komt dat altijd uit linkse hoek”, fulmineerde VB-ondervoorzitster Barbara Pas vanop het geïmproviseerde podium. “De Izegemnaar is de verliezer”, vond Sam Weyts, in Izegem lijsttrekker voor Vlaams Belang.

(Lees verder onder het kaderstukje)

Wat vooraf ging Vlaams Belang dacht in Izegem samen met STIP+ een bondgenoot gevonden te hebben om voor het eerst in West-Vlaanderen het cordon sanitaire gebroken te hebben. Zaterdag werd dat bekendgemaakt, Izegem haalde zo de nationale pers, maar een dag later vielen er al ‘bedreigingen’ in de bus van enkele STIP-leden. Daarop werd de coalitie maandagmiddag afgeblazen. Vlaams Belang diende klacht in tegen onbekenden, omwille van die bedreigingen en plande ook een protestactie aan het Izegemse stadhuis. Die actie werd ook nationaal ondersteund door Vlaams Belang.

Zowat 800 betogers, van over heel Vlaanderen getooid met Vlaams vlaggen, waren aanwezig. Net als de politie, die ook vrij talrijk present tekende.

(Lees verder onder de video)



Er waren ook wat Izegemnaars die uit nieuwsgierigheid kwamen kijken, onder het Vlaams Belang-publiek mensen van over heel Vlaanderen, maar ook de STIP+’ers waren er mer dan goed vertegenwoordigd. Dominique Stove, voorzitter van de stadslijst: “Ik ben hier in persoonlijke naam. Ik ben geen beroepspolitieker en begrijp het soms niet meer.”

Eerder die dag had hij zijn relaas van de verkiezingsonderhandelingen al op sociale media gedeeld. (lees hieronder)

Sam Weyts had de aanwezigheid van zijn potentiële coalitiepartner uiteraard ook opgemerkt: “Bedankt aan de mensen van STIP+ die hier ook aanwezig zijn. Het vertrouwen in onze coalitiepartner is groter dan ooit tevoren.

‘Verbond’ tussen STIP+ en Vlaams Belang lijkt stand te houden

Het Vlaams Belang vindt het niet onbegrijpelijk dat de bedreigde leden van de lokale partij STIP+ de stekker uit de coalitie haalden. Ze deden dit tenslotte om hun lijf en leden, hun gezinnen en kinderen te beschermen, en om hun werk te kunnen behouden. “Naast deze mensen, zijn vooral de inwoners van Izegem de dupe van wat hier is voorgevallen”, stelt Izegems gemeenteraadslid Sam Weyts (Vlaams Belang). “We hadden samen met STIP+ voor de komende zes jaren immers een mooi gemeenschappelijk project klaar.”

Sam Weyts verwees ook nar de betoging van vorige week zaterdag, bij de bekendmaking van de coalitie tussen STIP+ en Vlaams Belang. “Onze coalitie was duidelijk niet naar de zin van de samengevoegde partijen Groen en Vooruit, die hier samen amper drie zeteltjes behaalden”, gaat Weyts verder. “Ze riepen via sociale media vakbonden, mutualiteiten en allerhande verenigingen op om hun ‘stem’ te laten horen. En iedereen heeft vervolgens kunnen merken waarop dat in de praktijk bij die partijen neerkomt: intimidatie en dreigen met broodroof en met geweld.”

“Dit is toch geen democratie meer, het lijkt of de repressie weer ingevoerd wordt” (Giel Seynaeve)

Barbara Pas, beklom ook het spreekgestoelte, een laadklep van een vrachtwagen die op de Korenmarkt stond geparkeerd. “Met deze maffiapraktijken werd een grens overschreden. Het is een regelrechte aanval op de democratie”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “En met het cordon en de voortdurende demonisering van onze partij, hebben de traditionele partijen hier ontegensprekelijk schuld aan.”

(Lees verder onder de video)



Ook Frans Lepla was uit Ieper afgezakt. Hij kwam ook op voor de gemeenteraad in Ieper waar zijn partij drie zetels haalde. “Democratie is geen linkse dictatuur”, was zijn duidelijke boodschap.

Op de foto zien we Griet Vandeputte, Nancy Naert, Melissa Verreth, Giel Seynaeve (allen Izegem) en Frans Lepla uit Ieper. © WV

Giel Seynaeve (ook op de foto) stond niet meer op de Vlaams Belang-lijst in Izegem, maar blijft een militant: “Dit is toch geen democratie meer, het lijkt of de repressie weer ingevoerd wordt.”

Chrisitana Devriese en Remy De Koker, al 20 jaar fervente aanhangers van Vlaams Belang, kwam hun partijgenoten steunen.

Ook bezoek uit Roeselare. Remy De Koker en Christiana Devriese kwamen de mensen van Vlaams Belang Izegem een hart onder de riem steken. “Dit kan toch niet meer. De mensen van STIP worden bedreigd, enkel maar omdat ze het resultaat van de verkiezing respecteren.”