Na aangekondigde protestactie aan stadhuis in Izegem: Vlaams Belang dient klacht in tegen onbekenden wegens intimidatie

Vlaams Belang Izegem zal klacht indienen tegen onbekenden omwille van de intimidatie en bedreigingen met fysiek geweld naar leden van de lokale partij STIP+ toe. Die bedreigingen leidden er toe dat STIP+ afzag van een coalitie met Vlaams Belang. “Dit is compleet onaanvaardbaar en ronduit een bedreiging voor onze democratie”, zegt voorzitter Tom Van Grieken. “We mogen dit niet zomaar laten voorbijgaan en toegeven aan intimidatie”, zegt ook kopman van Vlaams Belang Izegem Sam Weyts. Woensdag 30 oktober om 19 uur plant Vlaams Belang ook al een protestactie aan het stadhuis.

Gisteren kondigde de stadslijst STIP+ aan dat het de coalitie met het Vlaams Belang in Izegem niet verderzet omwille van intimidatie en bedreigingen. Die gingen van professionele tot zelfs fysieke aard. “Wat zich hier in Izegem heeft voorgedaan is het resultaat van stemmingmakerij jegens het Vlaams Belang”, zegt Sam Weyts. “Dit moet niet alleen ten strengste veroordeeld worden door iedereen die de democratie hoog in het vaandel draagt, maar er moet ook een onderzoek komen naar de intimidatie waarover sprake is.”

“Dit aanvaarden we niet”

Het Vlaams Belang in Izegem kondigt dan ook aan zelf klacht in te zullen dienen tegen onbekenden. “We steunen deze klacht volledig”, zegt nationaal voorzitter Tom Van Grieken. “Dreigen met broodroof en zelfs fysiek geweld is een democratie compleet onwaardig. Wat in Izegem gebeurd is, moet ons tot nadenken doen stemmen. We moeten een duidelijke lijn trekken: dit aanvaarden we niet.”

Het Vlaams Belang organiseert woensdag 30 oktober om 19 uur aan de Korenmarkt in Izegem ook een protestactie. Lokaal kopman Sam Weyts zal er samen met nationaal ondervoorzitter Barbara Pas spreken.