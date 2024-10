Protestactie Vlaams Belang in Izegem: Korenmarkt verkeersvrij, politiemensen op de been en… cafébaas roept extra personeel op

Woensdagavond 30 oktober plant Vlaams Belang een protestactie voor de democratie, nadat bleek dat STIP+ een coalitie met de partij opblies omdat de leden bedreigd werden. De Korenmarkt wordt alvast vrij gemaakt en de politie zal uiteraard aanwezig zijn. “Maar we verwachten een vreedzaam verloop”, zegt burgemeester Bert Maertens.

Zelf zeggen de organisatoren op 200 aanwezigen te rekenen, maar gezien de oproep door Vlaams Belang zelf over heel Vlaanderen verspreid is, zou dat wel eens een onderschatting kunnen zijn. De actie vindt ook plaats op de Korenmarkt, vlakbij het station. “We maken de Korenmarkt sowieso verkeersvrij. Dat zou moeten volstaan om al het volk een plaatsje te geven. De politie zal aanwezig zijn, ook al om het verkeer in goede banen te leiden en natuurlijk ook om een oogje in het zeil te houden. Maar er wordt gedemonstreerd voor meer democratie, dus verwacht ik dat dat op een vreedzame manier kan”, aldus de burgemeester die dinsdagavond nog overleg had met de politie.

De deuren van het stadhuis gaan ook iets eerder (18 uur) dicht dan gewoonlijk. Ondervoorzitter Barbara Pas zal er net als lokale lijsttrekker Sam Weyts het woord nemen. En ondertussen gaan het leven gewoon verder in Izegem. Cafébaas Tom Sintobin (Kaffee Lagaar) vreest geen problemen. “Nee, ik heb zelfs extra personeel opgetrommeld. Er zou wel eens veel volk kunnen zijn”, lacht hij.

In café De Koornmarkt tonen ze alvast de bekerwedstrijd van Club Brugge. In Kaffee Lagaar kijken ze ook al uit naar de weging van de boksers, een dag voor het gala van 1 november.