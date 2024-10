STIP+-verkozene Nadia Staes ontkent dat ze onder druk gezet werd door vakbond: “Ik wist zelf wel dat mijn toekomst bij de vakbond in het gedrang kwam”

Nadia Staes (STIP+) spreekt klare taal: “Noch mijn werkgever, noch de vakbond heeft mij onder druk gezet om de coalitie met Vlaams Belang te saboteren.” Dit laat ze weten nadat Het Laatste Nieuws schreef dat Staes volgens bronnen te horen zou gekregen hebben dat ze niet langer als vakbondsafgevaardigde zou mogen optreden als haar Izegemse partij STIP+ samen met Vlaams Belang in een coalitie zou stappen.

Even terug naar begin deze week. De stadspartij STIP+ (bestaande uit ex-socialisten, liberalen en onafhankelijken) liet weten dat ze dan toch geen coalitie zouden vormen met Vlaams Belang in Izegem, hoewel ze enkele dagen daarvoor op een persconferentie lieten weten dat de twee partijen tot een overeenkomst waren gekomen. De reden voor het afspringen van de coalitie waren volgens STIP+ de vele bedreigingen die gericht waren naar de verkozenen van de partij. Vooral die op professioneel vlak: werkgevers zouden met ontslag gedreigd hebben.

Nadia Staes (60) is één van de namen die in deze kwestie naar boven kwam. Zij kreeg op 13 oktober maar liefst 1.600 voorkeursstemmen en zou schepen geworden zijn in een coalitie met Vlaams Belang. Op professioneel vlak is ze momenteel vakbondsafgevaardigde voor de socialistische vakbond BBTK bij het voedingsbedrijf Vandemoortele. Volgens Het Laatste Nieuws zou Staes onder druk gezet geweest zijn door de vakbond om de samenwerking met Vlaams Belang niet te laten doorgaan. Die uitspraak ontkent Staes volledig.

Geen bedreigingen

“Niemand heeft mij verteld dat ik mijn werk zou verliezen als de coalitie met Vlaams Belang zou doorgaan. Noch mijn werkgever, noch de vakbond heeft mij onder druk gezet. Natuurlijk wist ik zelf wel dat mijn toekomst als socialistische vakbondsafgevaardigde in het gedrang zou komen, maar niemand heeft mij daarmee bedreigd”, stelt Nadia kordaat. Wat volgens haar wel klopt, is dat verschillende kennissen uit het vakbondsmilieu haar hebben aangesproken over de beslissing van haar partij om in zee te gaan met Vlaams Belang. “Maar dat waren allesbehalve bedreigingen, dit wordt volledig verkeerd geïnterpreteerd, heel spijtig vind ik dat.”

“Ik wist zelf wel dat mijn toekomst bij de vakbond in het gedrang zou komen indien we met Vlaams Belang zouden samenwerken”

Ook de vakbondssecretaris van het BBTK Jelle D’hont bevestigt dat er nog geen gesprek met Staes had plaatsgevonden. “Zo’n zaken moeten voorzichtig aangepakt worden, rechtvaardig en correct handelen in een must om onze geloofwaardigheid niet kwijt te spelen. Het is zo dat er in onze statuten staat dat onze militanten zich niet verkiesbaar mogen stellen bij een extreemrechtse partij, simpelweg omdat dat in strijd is met onze grondbeginselen en waarden. Of iemand wel in een coalitie mag gaan met een dergelijke partij, staat nergens officieel beschreven, omdat die situatie zich gewoon nog nooit heeft voorgedaan…”

Grondbeginselen

Wel gaan vakbondsafgevaardigden volgens D’hont bij hun aanstelling akkoord met een aantal spelregels, waarin ook staat dat ze geen uitspraken mogen doen of handelingen mogen uitvoeren die in lijn liggen met het extreemrechtse gedachtegoed. “In zee gaan met Vlaams Belang, valt daar dus ook onder hé. Die partij wil trouwens vakbonden afschaffen, die twee werelden vallen dus niet te rijmen met elkaar. Mocht de coalitie effectief rond geraakt zijn, dan zouden we op een zeer respectvolle manier een gesprek aangegaan zijn met Nadia, iemand die trouwens al heel lang heel goed haar rol als vakbondsafgevaardigde vervult. We zouden haar de tijd gegeven hebben om een keuze te maken, want soms beslissen mensen zaken in een stormmoment waar ze later op willen terugkomen.”

“Als ze schepen was geworden, had ze het ook niet meer nodig om syndicaal actief te zijn. Waarmee zouden we dan kunnen gedreigd hebben?”

Dat de vakbond druk uitgeoefend zou hebben, is absoluut niet correct volgens de lokale secretaris. “Wij hebben trouwens geen arbeidsovereenkomst hé met onze militanten, wij hebben eigenlijk niks om mee te dreigen. Nadia is 60 jaar, als ze schepen zou geworden zijn dan is de kans groot dat ze zelfs niet meer werkzaam zou zijn in het bedrijf waar ze nu actief is. En tegen de volgende legislatuur kan ze op pensioen. Wat zou ons drukkingsmiddel dan eigenlijk kunnen geweest zijn?”