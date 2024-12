OPINIE – “Ik zal dankbaarder zijn voor de kerstdagen… zolang ik maar geen kersttrui moet aantrekken”

Het is weer die tijd van het jaar! Overal lichtjes, een weelderig versierde kerstboom in huis, glühwein op de kerstmarkt en, oh ja, gekke kersttruien!

Ik zal het maar meteen bekennen: ik ben geen fan. Het is koud, het is donker voor en na het werk en er vallen feestdagen midden in de week. En het ergste moet nog komen: al die etentjes! Voor velen de meest gezellige periode, voor mij eerlijk gezegd pure horror. Begrijp me niet verkeerd, lieve moeder, schoonvader en schoonmoeder, wanneer jullie dit lezen: ik kom heel graag naar jullie. Maar drie dagen op rij is van het goede te veel. Met telkens hapjes, soep, een hoofdgerecht, een dessert én een koekje bij de koffie? De maagzuurremmers staan al klaar. Bovendien, zucht, urenlang in veel te drukke winkels zoeken naar cadeautjes die straks ergens in een kast belanden…

“Alleen thuis zitten, nergens voor gevraagd worden: ik kan het me moeilijk voorstellen”

Deze klaagzang moest mijn vrouw daarnet aanhoren, terwijl ik stond te koken. Maar zie, mijn vrouw zou mijn vrouw niet zijn als ze me niet meteen met de voetjes op de grond zette. “Tim toch, we mogen écht niet klagen. Wees blij dat we zo veel feesten mógen meemaken. Heel wat mensen hebben vandaag niemand meer, kunnen nergens terecht. Eenzaamheid is niet voor niets het thema van De Warmste Week.”

Slik. Natuurlijk heeft ze gelijk. We zíjn verwend. Alleen thuis zitten, nergens voor gevraagd worden: ik kan het me moeilijk voorstellen. Ik wil het me niet voorstellen. Respect dus voor de 58 West-Vlaamse projecten die neen zeggen tegen eenzaamheid en daartoe straks centen krijgen van De Warmste Week. En dan zijn er nog de talloze projecten die géén steun krijgen. Zoals Poverello dat een kerstfeest organiseert voor 110 (!) mensen. Hartverwarmend is het, zoveel West-Vlamingen die zich inzetten voor wie zich alleen voelt.

Het is mijn vrouw gelukt: ik probeer voortaan dankbaarder te zijn voor deze dagen. Zolang ze maar niet vraagt of ik een kersttrui aantrek.