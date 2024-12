Poverello organiseert kerstfeest voor 110 mensen tijdens eindejaar:“Wij proberen samen een thuis te creëren”

Kerstmis is hét feest bij uitstek om samen te vieren. We zoeken elkaar op, delen eten, gezelligheid – en cadeautjes – rond een symbolische boom. Maar zo vanzelfsprekend als dat voor velen lijkt, is het lang niet voor iedereen. Poverello biedt ook wie het in onze maatschappij moeilijker heeft tijdens deze dagen een warme plek.

Poverello werd in 1978 opgericht met als doel een veilige plek te bieden aan wie het moeilijk heeft: je kan er elke dag terecht voor een kom soep of een kop koffie aan 20 cent, een maaltijd voor een euro, maar ook voor een babbel, een beetje connectie met anderen. “Maar we willen daarbij niet het beeld oproepen als zouden wij weldoeners zijn”, stelt Pieter Derdeyn (46), coördinator bij Poverello in Kortrijk. “Wij zijn allemaal mensen, kwetsbaar, met onze beperkingen en kleine kantjes. En samen proberen we, vrijwilligers en gasten, om een beetje een thuis te creëren. We kennen en waarderen elkaar, we lachen samen, luisteren naar elkaars moeilijkheden en moedigen elkaar aan. Maar het belangrijkste is dat we gewoon samen kunnen zijn: eenvoudig, sober, maar echt.”

Een grote menage

De organisatie die in onze provincie ook vestigingen in Brugge, Oostende en Tielt heeft, drijft louter op vrijwilligers. Kortrijk telt iets meer dan 50 vrijwilligers, vooral gepensioneerden, maar ook mensen die werkloos of in ziekteverlof zijn, er helpt ook iemand met een mentale beperking.

Maria (78) is er al sinds de oprichting van Poverello, 35 jaar geleden, bij. Gevraagd naar wat ze er zo allemaal doet, klinkt het antwoord: “Beeld je een grote menage in, en wat daarvoor allemaal moet gebeuren. Dat vat het zo’n beetje samen. We hebben elk onze taak, maar iedereen springt in waar nodig”, lacht ze. Toen ze een paar jaar terug tijdelijk uitviel, vroeg ze Christa (74) om enkele maanden voor haar in te vallen. Maria staat nu weer elke maandag in de keuken, en Christa is ook gebleven: “Ik heb jarenlang een winkel uitgebaat, die ervaring komt me nu van pas om het keukenwerk wat te helpen organiseren. Want het is echt teamwork wat wij doen.”

Dagelijks geven zij een 80-tal mensen te eten. De meesten hebben grote zorgen: financiële problemen, verslavingen, dakloosheid – ruim één op vier van de bezoekers is dakloos – en niet in het minst, en vaak als gevolg van die problemen, eenzaamheid. Dat ervaren vooral de vrijwilligers die de – alcoholvrije – bar uitbaten, en het meest in contact komen met de gasten, zoals zuster Frieda (68): “Meestal komen ze eerst schoorvoetend een koffie drinken. Dan sla ik een praatje als ze daar zin in hebben, en na een tijdje nemen ze me al eens in vertrouwen. Velen geraken ook onderling aan de praat, en blijven dan terugkomen, op zoek naar een beetje warm contact. En dat is precies wat ze hier vinden.”

Kerst samen vieren

De donkere dagen en de eenzaamheid wegen extra zwaar tijdens de eindejaarsdagen. Samen kerst vieren, betekent voor de gasten even alle zorgen kunnen vergeten. Poverello organiseert daarom elk jaar een kerstfeest, vanuit de christelijke idee van het kerstekind, dat zelf in de armoede van een stal werd geboren. “Daar gaat een liefde van uit die de moeilijkheden van het leven overstijgt en ons het beste van onszelf doet geven”, aldus Pieter.

Steun en courage krijgen van elkaar: het scheelt veel als dat mogelijk is

Omdat de vrijwilligers zelf ook kerst willen vieren, wordt op kerstavond 24 december een afhaalmaaltijd georganiseerd. Maar op vrijdag 27 december kan wie dat wil deelnemen aan een kerstfeest in de vestiging van Poverello. Daar worden dit jaar 110 gasten verwacht. De bijeenkomst start met een eucharistie opgeluisterd door een Gregoriaans koor, waar een van de vrijwilligers deel van uitmaakt, gevolgd door een feestmaal. Iedereen krijgt ook een kerstcadeautje, en drie gasten brengen dit jaar een toneelvoorstelling. Twee van hen, Rita (78) en Hedwig (72), komen bijna elke dag lunchen in Poverello. Ze wonen in Izegem, maar kwamen via het artistiek-sociaal theatergezelschap de Unie der Zorgelozen bij Poverello terecht. “We hebben net genoeg inkomen om rond te komen, “wij moeten echt niet zot doen, maar misten vooral contact met anderen, zeker nadat onze zoon drie jaar geleden overleed”, vertellen ze. “Hier werden we meteen opgenomen in de groep, we horen nieuwtjes, kunnen al eens babbelen over onze problemen… Het is hier echt gezellig, en het eten is altijd lekker”, klinkt Rita enthousiast. “Er sluiten ook altijd snel nieuwe mensen aan. Elkaar een goeiendag wensen, zet soms al een gesprek in gang. Ik beweer niet dat hier nooit problemen zijn, er wordt ook al eens ruzie gemaakt, maar gebeurt dat niet overal? En Pieter lost dat altijd allemaal op.” Diana valt hen bij: “Ons hart eens kunnen luchten, elkaar steun en courage geven: het scheelt veel als dat mogelijk is.”

Giften welkom

Om hun dankbaarheid te onderstrepen, brengen Rita en Hedwig tijdens het kerstfeest een korte toneelvoorstelling: “Geen kerstverhaal, want er komen intussen ook mensen uit andere geloofsgemeenschappen naar onze bijeenkomsten. Wel een grappig verhaal, er mag ook al eens gelachen worden, toch? En als we succes hebben, maken we ook voor Pasen een voorstelling!” Poverello Kortrijk heeft dus nog een en ander om naar uit te kijken. De organisatie zelf kan blijven werken op basis van giften en met de hulp van stagiairs van scholen uit de regio. Ook donaties van voeding en kledij zijn er welkom, net als wie het wil proberen als vrijwilliger. Er kunnen ook rondleidingen aangevraagd worden, en elk jaar organiseren de verschillende vestigingen een kerstfeest.

Meer info op www.poverello.be