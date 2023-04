Mollenvanger Marc Denys ziet opnieuw een West-Vlaamse Mol

Afgelopen zondag kroonde Tadej Pogacar zich als baas boven baas tijdens Vlaanderens mooiste, maar mollenvangers keken vooral uit naar zondagavond, de derde aflevering van De Mol. We kregen opnieuw veel spektakel met twee opdrachten, waar iedereen fouten maakte (of molde?), het rode scherm voor Conny Casio en een zenuwslopend eindspel, waar de twee West-Vlaamse deelnemers tactisch in uitblonken.

Jullie mollenvanger blijft overtuigd: na Uma vorig jaar komt de Mol opnieuw uit onze provincie. Mijn blik gaat voornamelijk uit naar Thomas, de gevoelige sociale kerel, ‘de papa van de groep’. De goedlachse leerkracht heeft het voordeel dat hij gewoon zichzelf kan blijven, al houdt hij er nu dus twee agenda’s op na. En bij Lieselot laat ik de deur nog op een kiertje staan, ik durf haar niet afschrijven.

Ik overloop samen met u alle overblijvende deelnemers.

Leïla (34), antropoloog uit Bambrugge

Leïla blijft die ijzersterke, leuke vrouw die doet wat ze wil doen, maar ze laat duidelijk niet over zich heen lopen. Tijdens de laatste opdracht vindt ze Ruben, waar ze een duo mee vormt, veel te loslippig. Hij speelt teveel open kaart met de medekandidaten en ze verbreekt daarom zonder verpinken de verbinding. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen (zie je haar denken). Ze is te gebrand op die mogelijke vrijstelling, dus ze handelt als een enthousiaste kandidaat.

Comfort (32), gynaecoloog uit Jette

Het lijkt alsof Comfort tijdens de derde aflevering een snipperdagje houdt, zo weinig komt ze in beeld. Ik blijf haar zien als een kandidaat, zeker nadat ze in de vorige afleveringen wel haar best deed (in de trein loste ze de meeste raadsels op en bij de fysieke legerproef was ze net een sportkampioen bij de sit-ups, het lopen en het pompen).

Lancelot (27), vastgoedmakelaar uit Antwerpen

Lancelot blijft de meest opvallende kandidaat dit seizoen. Hij slaagt er in zijn ‘rode ei’ te verliezen (of werd het gestolen?). Maar wist u dat Bucephalus het paard was van Alexander De Grote? Waarom zou een Mol uitpakken met zoveel parate kennis, met als resultaat dat er 200 euro in de pot kan komen? Laten we dus nog eventjes genieten van zijn droge humor en zijn directheid en zijn wrevel tegenover het Westvlaams wat door de vingers zien. De tv-kijker kroonde hem bij de start tot hoofdverdachte, maar inmiddels zakt hij in de verdachtenlijst. Ik voorspel in Arizona eenzelfde scenario. Eenmaal zijn medekanddaten hem beter gaan leren kennen, gaan ze in hem zeker geen Mol meer zien en verkleint zijn kans om de finale te halen.

Ruben (22), patissier uit Nijlen

Thomas en Ruben komen het eerst aan bij het ontbijt. Beiden maken kennis met de boodschap van Gilles De Coster en beseffen dat de ‘rode eitjes’ belangrijk zijn. De patissier uit Nijlen stelt aan Thomas voor om het briefje weg te nemen, zodat de anderen een nadeel gaan ondervinden. Een Mol zou zoiets niet doen, denk ik dan: de saboteur houdt zich aan het scenario van de tv-makers. De Mol zal er zelfs zorgen dat de kandidaten op het rechte pad blijven, streepje erbij voor mijn Molletje.

Vorige week schreef ik nog over de ‘trage bestuurdersproef’, waar Ruben zich liet afdrogen door Leïla. En ook nu dient de patissier te luisteren naar haar. En als ogen konden bliksemen dan was er zelfs geen spoor meer van Ruben na zondag.

Toos (27), schrijnwerker uit Zaventem

Vorige week vroeg ik u of de Mol zich zou manoeuvreren in de rol die Toos heeft. Als schrijnwerker viel hij tijdens de treinopdracht voor gans Vlaanderen door de mand omdat hij alle gereedschappen niet op de juiste plaats kon leggen. En afgelopen zondag deed hij alles verkeerd wat maar verkeerd zou kunnen gaan… Toos ontpopte zich zo tot het perfecte afleidingsmanoeuvre voor de echte Mol en komt veel te opzichtig in beeld.

Voorgaande vijf kandidaten zie ik niet als Mol. Ik heb maar twee personen die ik extra in de gaten blijf houden en het zijn de twee West-Vlamingen: Thomas en Lieselot, die naast de vrijstelling greep tijdens de eerste aflevering en vrijwillig paste voor een nieuwe kans op de vrijstelling afgelopen zondag.

Lieselot Devos (32), slagersvrouw uit Rollegem-Kapelle

Waarom wou Lieselot die vrijstelling niet? Welke kandidaat weigert nu een gratis starticket voor de volgende aflevering? Ze heeft inderdaad gezworen nooit meer voor eigen gewin te gaan na de eerste aflevering (het verloren duel tegenover Toos), maar volgens mij was dé reden vooral dat ze nu een geschikt moment zag om Toos uit te testen. Lieselot heeft Toos als hoofdverdachte en ze zag haar kans schoon. Als dit maar goed komt, want ze wedt dan, volgens mij, op het verkeerde paard.

Thomas (42), leerkracht uit Kortrijk

Het is aandoenlijk om te zien hoeveel plezier Thomas beleeft daar in het verre Amerika. De leraar uit Kortrijk blijft iedereen inpakken met zijn leuke verhalen en die jonge mensen eten uit zijn hand. De makers kozen in mijn ogen voor hem omdat hij gewoon zichzelf kan zijn en blijven.

Tijdens de eerste opdracht zet Thomas zijn beste beentje voor. De reden is niet ver te zeken, want op de achterbank, met al die eitjes op z’n rug geplaatst, weet hij dat hij met doorweekte kledij zal aankomen na die helse tocht met de jeep. Dit kon nooit goedkomen!

En was het nu echt een onoplettendheid of ultiem molgedrag toen hij voor de ogen van gans de groep een eitje liet vallen bij Leïla?

Beste lezer, ik blijf op mijn hoede voor tunnelvisie en hou mijn oogjes open voor de handelingen van alle kandidaten, maar toch… Thomas, I’m watching you! Wie het ook is, de saboteur liet intussen al 32.080 euro verloren gaan. In de pot steekt nu 9.520 euro.

Tot volgende week, tot ‘Ollemolle Mol’!

Mollengroetjes,

Marc Denys