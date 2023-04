Mollenvanger Marc Denys blijft overtuigd: Thomas is de Mol

Tradities zijn er om in ere te houden, om door te zetten, om door te geven en vooral om niet te verbreken. Tijdens de vijfde aflevering maakten we uitgebreid kennis met de shop-, vlieg- en kookkunsten van de kandidaten en genoten we naar jaarlijkse gewoonte van het klassieke ‘familiemoment’. Weliswaar niet in levenden lijve, maar wel virtueel opgebouwd, met robotjes. Altijd leuk om ook eens de partner, nicht of de ex-vriend van een kandidaat aan het werk te zien.

De grootste valkuil voor een mollenvanger is tunnelvisie. Je hebt een hoofdverdachte in het vizier en werkelijk alle beelden lijken opeens naar deze kandidaat te verwijzen. Zelfs rekening houdend met deze gouden raad, ben ik nu al zeker van mijn Molletje. En nee, Lancelot… jij bent het niet, wel goed geprobeerd. Nog vijf deelnemers blijven over in een spannende rechte lijn richting finale, ik overloop samen met u alle overblijvende deelnemers.

Comfort (32), gynaecoloog uit Jette

Na de exit van Lieselot is Commy plots de enige vrouw van het gezelschap. Samen met Toos verdient ze geld tijdens het shoppen. Tijdens het stuntvliegen, de tweede opdracht, laat ze haar kans voorbijgaan om een unieke ervaring te beleven. Want Comfort vreest voor haar positie wanneer de andere drie kandidaten pasvragen kunnen bemachtigen. Het wijst mij op kandidatengedrag van iemand die schrik heeft van een rood scherm. Vergeet niet dat de gynaecoloog uit Jette vorige week al door de mazen van het net glipte, eigenlijk was zij toen de afvaller (en niet Leïla).

Toos (27), schrijnwerker uit Zaventem

Het blijft een plezier om Toos aan het werk te zien. Hij geniet met volle teugen van het avontuur van zijn leven. De schrijnwerker uit Zaventem haalt net als Comfort tijdens de eerste opdracht 400 euro op en tijdens het stuntvliegen laat hij zich volledig gaan. Net als Ruben is er geen haar op zijn hoofd dat er nog maar aan denkt om deze unieke kans links te laten liggen. Hij zal zeker meevliegen. Beste lezer, laat u niet in de luren leggen door de tv-makers met hun getoost/toast. Toos is kandidaat, géén Mol.

Ruben (22), patissier uit Nijlen

Ruben vaart al vijf afleveringen lang zijn eigen koers. Hij haalt weinig geld binnen, omdat zijn voornaamste focus op overleven ligt. Afgelopen zondag belandt hij door toeval twee keer op een positie die de Mol niet verkiest.

Volgens mij is Ruben echt nog zoekende, hopelijk geeft zijn vriendin hem extra inzichten in de zoektocht naar de saboteur.

Lancelot (27), vastgoedmakelaar uit Antwerpen

Lieselot en Lancelot zorgden er vorige week eigenhandig voor dat er maar liefst 5.000 euro in de pot kwam, dankzij het negeren van de 2 pasvragen. Een week later, op het einde van de vijfde aflevering, namen we afscheid van de slagersvrouw. De vastgoedmakelaar zal er zeker alles aan doen om het zover niet te laten komen. Hij blijft de karaktervolle kandidaat die zijn focus gelegd heeft op de finale. Gelukkig voor hem is het besef gekomen dat hij zich af en toe verdacht moet blijven maken, zie ook dat bordje met ‘Ben ik de Mol?’ dat hij heel ostentatief naar de camera draait. En de manier waarop hij de dozen met cornflakes in de winkel omstoot, waarna hij buitengezet wordt.

Thomas (42), leerkracht uit Kortrijk

Al vijf afleveringen lang ondervindt Thomas problemen bij het afleggen van zijn opdrachten. Ook dit keer! Ingedeeld in het team van de hotdogs, slaagt hij er, samen met zijn medekandidaten, enkel in om vier van die hotdogs richting de hongerige Bulldog te loodsen. Om geld te verdienen moesten het er vijf zijn. Resultaat: die Amerikaan keek nog kwader en nog belangrijker, er werd geen 500 euro verdiend. Bij aanvang van de tweede opdracht zien we de leerkracht opnieuw sturen. Bij de verdeling in teams horen we dat de Kortrijkzaan liever niet bij de durvers zit, dat hij liever de voetjes op de grond houdt. Dat is nu net toevallig de plaats waar ook de Mol wil zitten.

Tijdens een West-Vlaams onderonsje slaagt Thomas erin om Lieselot niet te begrijpen. Overdrijft hij hier niet een beetje? Beiden zijn aan elkaar gekoppeld bij het droneparcours. De slagersvrouw legt Thomas duidelijk uit dat hij moet ‘werekeren’ met zijn drone en Thomas hoort het precies in Keulen donderen. Ik dacht onmiddellijk aan die fantastische ‘kêrekêwere’-sketch uit ‘Alles kan beter’, met Gilberke en Wim Opbrouck.

Iets later krijgt Thomas een fragment te zien uit de film Hook, de fantasy-speelfilm uit 1991 rond het personage Peter Pan, van regisseur Steven Spielberg. De leerkracht herkent natuurlijk acteur Robin Williams, maar hij kan de link niet leggen met de film. Geen man overboord, maar wanneer hij vervolgens aan de medekandidaten probeert uit te leggen wat hij te zien kreeg, vertikt hij cruciale informatie door te geven. Waarom zegt Thomas niet dat de acteur ‘Peter’ speelde in het fragment? Dan zou de link naar het hoofdpersonage snel gelegd zijn, namelijk Peter Pan. Molgedrag!

En zeggen dat leerkracht wiskunde Thomas zijn rekenmachine bij heeft in Arizona… Zijn de batterijtjes op?

Thomas is dan nog niet eens uitgemold voor vandaag. Op het einde van de opdracht met het stuntvliegtuig moet de andere groep raden wie van het drietal Comfort-Ruben-Toos niet gevlogen heeft. Na het beluisteren van het fragment van Comfort is het Thomas die onmiddellijk luidop opwerpt dat iedereen vloog. Kreeg hij een geheime boodschap mee van Gilles De Coster? Lieselot denkt dat Comfort aan land bleef, maar Thomas blijft bij zijn mening (iedereen vloog), Lancelot volgt en Lieselot druipt af. Resultaat: de Mol houdt nog eens 1.500 euro uit de pot. Mij leek het trouwens overduidelijk dat de beleving van Comfort veel passiever, meer beschrijvend was dan deze van Ruben en Toos.

We zijn al over halfweg en in de pot steekt ondertussen 16.820 euro (800 euro bij de robotbezoeken dankzij Comfort en Toos, 1.500 euro bij het stuntvliegen). Op een totaal van 64.600 euro ging al 47.780 euro verloren. En zeggen dat leerkracht wiskunde Thomas zijn rekenmachine bij heeft in Arizona… Zijn de batterijtjes op?

Tot volgende week, tot ‘Ollemolle Mol’!

Mollengroetjes,

Marc Denys