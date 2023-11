‘Ze kan haar West-Vlaamse accent – ze woont in Harelbeke – niet helemaal wegstoppen.’ Mo how zeg. De allereerste kritiek op Melissa Depraetere als verse Vooruit-voorzitter kon tellen. Je hoort blijkbaar een beetje dat ze niet uit Antwerpen komt…

Eerlijk? Wat een zever zeg. We hopen dat Gerrit Callewaert – uit Bavikhove, ook Harelbeke dus – ondertussen een kwade lezersbrief stuurde naar De Standaard. ‘Zis zie wok stief hoed te verstoan!’

Maar soit. Het was een voetnootje in een wederom politiek bewogen week. Na een veel te lange soap stapte Conner Rousseau dan toch op als ‘oppersos’. Zijn zattemansklap zorgde er uiteindelijk voor dat zijn West-Vlaamse compagnon zich nu de Eerste Sos mag noemen. Een uitdaging die kan tellen voor Melissa Depraetere. Dat beseft ze zelf meer dan wie ook.

De allereerste kritiek op Melissa Depraetere als Vooruit-voorzitter kon tellen

De 31-jarige politica moet de socialisten naar de verkiezingen leiden en zorgen dat zij de peilingen waarmaken. Dat wordt deuredoen… En dan zwijgen we nog over wat misschien nadien komt: rond de tafel gaan met de Bart De Wevers en een regering (of twee?) vormen. Mo how zeg, inderdaad.

In een eerste reactie liet de interim-voorzitter weten dat ze nu wat meer tijd in haar sociale media zal moeten steken… Haar voorganger ‘King Connah’ telt op Instagram 143.000 volgers, Melissa na deze week zo’n 7.000. Maar het viel op dat ze aan een inhaalrace begonnen is… Terwijl @melissa.depraetere anders maar één fotootje per maand postte, zagen we haar daar nu elke dag passeren. Kan het nog anders in de politiek, anno 2023?

Lees ook: Melissa Depraetere blikt terug op de meest hectische week van haar leven

Ze had gelukkig ook tijd voor nóg een interview. In deze krant blikt ze terug op de dollemansrit van de voorbije zeven dagen. Het was een week op automatische piloot, zo bekent ze, maar Melissa Depraetere lijkt klaar om aan de echte race te beginnen… én ze wil zowaar dat iedereen kan blijven horen dat ze uit West-Vlaanderen komt.

Voilà si. Als het niet lukt in de politiek, kan ze nog altijd de titel van West-Vlaams Ambassadeur ambiëren. Dat is ook leuk voor Instagram…