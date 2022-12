Karl schrijft een brief naar Piet Huysentruyt, die woensdag 60 wordt: “Wist je dat er een productiehuis naar jou genoemd is, Piet?”

Karl Vannieuwkerke schrijft deze week een brief naar Piet Huysentruyt, die woensdag zestig kaarsjes mag uitblazen. De immer sympathieke kok mag altijd antwoorden: karl@kw.be.

Beste Piet,

We willen er snel bij zijn. Woensdag pas word je zestig, maar ik wil je hier en nu al feliciteren met je verjaardag. Je mag deze brief gerust als fanmail beschouwen. Van in den beginne kon je stijl me bekoren. De passie straalt af van alles wat je doet. Bezeten van potten, pannen en kruiden, maar evenzeer van aandacht baande je je op een typische manier een weg door het Vlaamse medialandschap. Mimi, je bent een arendsoog. Het zinnetje klonk als een mantra op de Focusredactie waar ik mijn eerste stappen als televisiemaker zette. Daar fungeerde Lekker Thuis voor het VTM-nieuws als een dagelijkse guilty pleasure. Daarna zapten ze wel naar TV1 voor Het Journaal. In Jabbeke herkenden en erkenden ze toen al kwaliteit. Dat ene zinnetje ging op onze redactie een eigen leven leiden. Van zodra iemand iets sneller opmerkte dan de rest kreeg hij het naar zijn hoofd geslingerd. Vraag het maar eens aan Aagje Vanthomme als je haar tegen het lijf loopt in de coulissen van de Medialaan. Wist je dat Jan Smekens – toen presentator bij Focus TV – zijn productiehuis Arendsoog naar jou heeft genoemd, Piet?

Je culinaire erfenis in Vlaanderen is niet gering. Felice Damiano en Herwig Van Hove bereidden nog voor jou een driegangenmenu in 1.000 seconden. Laurel en Hardy. Jij bracht dan weer metier op het scherm. Wat vroeger moeilijk leek, werd voor veel mensen plots dagelijkse kost. Lang voor Jeroen eraan dacht. Hij deed het later uiteraard ook voortreffelijk. En nog steeds. Jij en Jeroen Meus staan voor mij synoniem voor koken in Vlaanderen. Het zou van weinig respect getuigen om alle anderen afkooksels te noemen, want dat zijn ze niet. Maar jullie zijn the real thing, de wegbereiders. Jullie plaveiden het pad voor de kookzenders. Die credits mogen jullie zich toeëigenen.

Dat de zender waar je groot werd en die jij mee groot maakte, je na bijna tien jaar weer op het scherm brengt, moet je veel voldoening schenken

Er was ook kritiek. Het verhaal van de hoge bomen en de wind. Jaloezie verankerd in de onderbuik van de samenleving. Typisch Vlaanderen. Maar je zette je weg verder. Een sterrenverhaal in eigen land, de verovering van Frankrijk. Lekker Thuis, SOS Piet, De Perfecte Keuken. Je was tot in 2013 een topspits aan de Medialaan. Je nam de bal bij elke voorzet mooi uit de lucht in de buurt van het penaltypunt, draaide rond je as om het leer met een schaarbeweging onder de lat te laten verdwijnen. De Richarlison van de commerciële zender. Ze vlogen je rond de nek. Tot de ene of de andere directeur besliste dat de stijl Piet Huysentruyt niet langer bij het huis paste terwijl de barometer van het volk nog altijd mooi weer aangaf. Je eenvoud en liefde voor het vak zijn al je hele leven de sleutel tot de geboekte successen, Piet. In de keuken en op televisie.

Dat de zender waar je groot werd en die jij mee groot maakte, je na bijna tien jaar weer op het scherm brengt, moet je veel voldoening schenken en de marktaandelen van SOS Piet XL bewijzen dat wie je destijds ontsloeg dat in een vlaag van zinsverbijstering moet hebben gedaan.

Je wordt zestig. Zestig is het nieuwe vijftig. Je hebt een evenwicht gevonden dat je moet koesteren. Een beetje grof zout links, een handjevol kruiden rechts. Alle ingrediënten van het leven netjes afgewogen. Een mix van smaken en genot. Het beste van Zuid-Afrika, Frankrijk en België laten samenkomen, is waar je naar streeft. Het is je gegund. Met grote bewondering maak ik een diepe buiging voor de carrière van een selfmade man en met een paar dagen marge – om zeker niet te laat te komen – wens ik je een gelukkige verjaardag, Piet!

Warme groet,