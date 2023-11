De Ronaldo van West-Vlaanderen

Haar favoriete West-Vlaamse woord is preus… Wel, wij zijn ‘stief preus’ dat ook Emma Meesseman zich nu officieel Ambassadeur van onze provincie mag noemen. Want zeg nu zelf: een groter boegbeeld kunnen we ons toch niet wensen? 1,93 meter pure West-Vlaamse klasse.

Dus ja, haar eretitel is o zo verdiend na haar gouden jaar. Emma leidde de Belgian Cats naar de Europese titel en werd op het EK meer dan terecht uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP) … maar na die stunt wou ze zo snel mogelijk naar huis. Naar haar Ieper en vooral ook naar haar liefste opa. De MVP als meest waardevolle mens…

Op de redactie legde iemand het deze week zo uit: Emma is de Cristiano Ronaldo van het vrouwenbasket. Bam. Punt gemaakt. (En eerlijk: Messi is dan weer net ietsje te klein om de Meesseman van het mannenvoetbal te zijn.)

Emma Meesseman is meer dan ‘gewoon’ een geweldige sportvrouw

Emma Meesseman is ook letterlijk een ambassadeur van West-Vlaanderen. Overal waar deze basket-legende landt, spreekt ze vol vuur over de plek waar ze geboren en getogen is. In Amerika, Rusland, Turkije… waar ze ook komt en speelt, altijd droomt ze van haar thuis, hier bij ons.

En ik ga hier nog even iets verklappen: Emma hing jarenlang ‘preus’ in de kamer van mijn 12-jarige dochter. Een Belgian Cat tussen een tiental shetlandpony’s. Maar de kinderkamer veranderde dit jaar in een tienerkamer en de poster van Emma belandde samen met de pony’s in een doos… de basketmicrobe bleef wel hangen.

‘Ik wil ook basketten!’ Onze eigenste MVP riep het thuis toen we naar de Cats zaten te kijken. Zes jaar jong was ze, goed geraakt door het Emma-effect. Onze Ambassadeur inspireerde al vele meisjes (én jongens!) om de basketbal op te nemen. Het gaf haar sport hier een boost, maar het geeft die kinderen vooral een enorm cadeau. Ze bewegen, wat uiteraard gezond is, maar ze leren ook in team werken, omgaan met een tegenslag, met succes, met gezag…

Je merkt het: Emma is meer dan ‘gewoon’ een geweldige sportvrouw. Ze is een voorbeeld én een fantastische Ambassadeur van West-Vlaanderen. Ze mag ook ‘stief preus’ zijn!