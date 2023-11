Emma Meesseman is West-Vlaams Ambassadeur 2023: “Wereldtopper met een hart voor West-Vlaanderen”

Emma Meesseman (30) is de nieuwe West-Vlaams Ambassadeur. Voor de derde keer in de geschiedenis schopt een vrouw het tot Ambassadeur van onze provincie. Emma treedt zo in de voetsporen van Maaike Cafmeyer, Dominique Persoone, Wim Lybaert, Niels Destadsbader en het duo Wim Opbrouck en Saghine Lampaert. “Emma staat met beide voeten in onze West-Vlaamse klei.”

Opperste concentratie en volle focus op het basketball court, in het dagelijkse leven een ongelooflijk charmante en altijd met een kamerbrede glimlach getooide topatlete: dat is Emma Meesseman in een notendop.

De Ieperlinge, amper dertig lentes jong, kan nu al terugblikken op een ronduit imposante carrière. Likkebaard je even mee: één Belgische landstitel met Blue Cats Ieper, vijfvoudig winnaar van de EuroLeague Women, vijf Russische kampioenschapstrofeeën en een WNBA-titel met de Washington Mystics in de kast, Belgische Sportvrouw van het Jaar, Vlaams Sportjuweel, Vlaamse Reus… Het lijstje met eremetaal en individuele onderscheidingen is haast eindeloos.

In juni volgde de (voorlopige) kers op de taart: met de Belgian Cats versloeg de altijd nuchtere West-Vlaamse Spanje en mocht ze zichzelf tot Europees kampioen kronen. Om maar te zeggen: Emma Meesseman is een gigant, zowel op als naast het veld.

Basketgenen

Dat ze zich nu een jaar lang West-Vlaams Ambassadeur mag noemen, mag dan ook geen verrassing zijn. Het was haar mama Sonja Tankrey, van wie ze de gouden basketgenen heeft geërfd, die op het podium van het Fabriekspand in Roeselare apetrots de trofee in ontvangst mocht nemen.

Emma zelf vertoefde met haar team Fenerbahçe in de Hongaarse stad Miskolc, waar ze woensdagavond een wedstrijd in de EuroLeague afwerkte.

Emma Meesseman met haar mama Sonja Tankrey en opa Willy Tankrey, supporter van het eerste uur. © Joke Couvreur

Tot West-Vlaams Ambassadeur uitgeroepen worden, het overkomt je dan ook niet elke dag en het is niet voor iedereen weggelegd. Als Ambassadeur ben je een jaar lang een van dé uithangborden van onze mooie provincie.

De Krant van West-Vlaanderen ging samen met Radio2 West-Vlaanderen, Focus&WTV en de Provincie West-Vlaanderen al voor de zesde keer op zoek naar West-Vlamingen die onze provincie met hart en ziel vertegenwoordigen en op een uitzonderlijke manier op de kaart zetten.

Vele duizenden mensen brachten opnieuw hun stem uit. Een ervaren vakjury, onder de deskundige leiding van voorzitter Michel D’Hooghe, hakte uiteindelijk de knoop door.

West-Vlaamse klei

Op de gala-avond werd Emma Meessemans familie op een oorverdovend applaus getrakteerd. Ze is dan ook een erg mooie opvolger voor Wim Lybaert (2018), Niels Destadsbader (2019), de tandem Wim Opbrouck-Saghine Lampaert (2020), Dominique Persoone (2021) en afscheidnemend Ambassadeur Maaike Cafmeyer (2022).

Geen (West-)Vlaming die Emma Meesseman niet kent. Als absolute wereldtopper in de basketwereld pendelend tussen Fenerbahçe in Turkije en Chicago Sky in de Verenigde Staten en voor heel wat jonge meisjes en jongens een inspiratiebron zonder gelijke.

Emma Meesseman viert de Europese titel met de Belgian Cats. © VIRGINIE LEFOUR BELGA

Iets wat ook juryvoorzitter Michel D’Hooghe onderschrijft. Met kleppers als ultraloper Karel Sabbe, rapper Brihang, acteur Wim Willaert, zanger Will Tura en fenomeen Camille maakte de West-Vlaamse crème de la crème kans op de titel.

“Emma kwam als winnaar uit de bus”, stelt D’Hooghe. “Ze is een absolute wereldtopper, maar haar hart klopt voor haar thuisprovincie. Ze staat met beide voeten in de West-Vlaamse klei. Overal waar ze komt en bij alles wat ze doet, laat ze blijken dat ze preus is op haar roots.”

De voorbije vijf edities werd telkens iemand uit de entertainmentwereld West-Vlaams Ambassadeur, nu valt voor het eerst een topsporter die eer te beurt. “Daar ben ik bijzonder blij om. Het palmares van Emma is uniek. Wat zij al jaren presteert, daar kunnen we alleen maar diepe bewondering voor hebben. Een betere Ambassadeur kan West-Vlaanderen niet wensen.”