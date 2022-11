De bovenste schuif

Je moet uut me schuuvn bluuvn! Vraag me niet waarom, maar elke keer als ik Maaike Cafmeyer zie passeren, komt die hilarische quote bij me op. Ze sprak de woorden een jaar of zes geleden uit op een zondagse televisie-avond. De allereerste Ambassadeur van onze provincie moest nog verkozen worden, maar toen al was zij de trots van onze natie.

Vandaag mag Maaike zich officieel dé West-Vlaamse Ambassadeur noemen. Het is voor de vijfde keer dat die titel uitgereikt wordt en nooit eerder stemden zo veel mensen mee. De uitslag was ook nooit eerder zo duidelijk: Maaike zit in het hart van de West-Vlamingen, dat mogen we wel zeggen.

En Maaike ligt al lang in onze bovenste schuif. Ze is dan ook al lang een van de meest grappige actrices die op deze aardkluit rondlopen. In Bevergem was ze al goddelijk, in Eigen Kweek ook, maar van ‘Chantal’ maakte ze dit jaar een iconisch tv-figuur die zo naast Gerrit Callewaert mag. Het is nu al aftellen naar de komst van nieuwe avonturen in Loveringem.

Maar Maaike schittert niet alleen op het scherm, ze is ook een voorbeeld als mens. De afgelopen jaren kreeg ze nogal wat over zich heen. Ongewild belandde de actrice in een mediacircus, met een hoop haters die van een slachtoffer een dader wilden maken. Weinigen zouden recht blijven in zo’n storm, maar Maaike deed het. Met opgeheven hoofd dan nog. Een sterke vrouw, onze nieuwe Ambassadeur.

En nu, vragen ze hier op de redactie. Gaat Maaike nu ook eens de krant komen maken? Krijgt zij na Wim Opbrouck en Dominique Persoone ook de eretitel ‘gasthoofdredacteur van KW’? Dat zou nogal wat zijn, vinden wij hier…

Dus, Maaike, ik wil het graag héél vriendelijk vragen. Zie jij het zitten om eens een week de baas te zijn van de meest West-Vlaamse gazet ter wereld? En als je komt, dan beloof ik plechtig van uut je schuuvn te bluuvn.