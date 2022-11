Niemand zo content in de zaal als ex-Ambassadrice Saghine Lampaert en columniste Delphine Steelandt.

“Ik had echt een voorgevoel dat het Camille zou zijn, maar zelf had ik op Maaike gestemd. Wat een madam, zo naturel, ze neemt ook geen blad voor de mond. Typisch West-Vlaams. Ze is een rolmodel voor veel jonge meisjes”, glundert Delphine.

“Ook de boodschap die ze uitdraagt, mag gehoord worden. Hoe ze zichzelf staande heeft weten te houden na alle tegenwind die ze kreeg de afgelopen periode, chapeau”, vult Saghine, zus van kandidaat Yves Lampaert, aan.