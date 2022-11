Rik Verheye: “Ik kan nog tien keer Ambassadeur worden”

Hij moest het onderspit delven voor Maaike, maar toch was Rik Verheye, vergezeld van verloofde Ella Leyers, vastberaden om er een fantastische avond van te maken.

“Ik heb me al enorm geamuseerd en het kan enkel nog maar beter worden, hé.” Ook over Maaikes overwinning heeft het pasverloofde koppel enkel lovende woorden. “Ik ken Maaike van op de set, ik heb ze heel graag. Als Ambassadeur zal ze hetzelfde doen wat ze al haar hele carrière doet: West-Vlaanderen vertegenwoordigen in de rest van het land”, aldus Ella.

Of Rik niet teleurgesteld is? “Ik heb nog mijn hele leven om verkozen te worden. Ik kan nog tien keer Ambassadeur worden”, lacht Rik. “Nee, nu serieus, ik ken Maaike al heel lang en vind het een topmadam. De verdiende winnares.”