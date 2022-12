Reacties vanop het gala : “Maaike laat net als wij mensen genieten”

Heel wat bekende gezichten op het gala van West-Vlaams Ambassadeur. Wat vinden zij van onze nieuwe ambassadeur?

De entourage van Dominique Persoone reageert tevreden. Of vrouw Fabienne, zoon Julius en diens vriendin Alina ook hebben gestemd op hun favoriete kandidaat?

“Er stonden tien enorm sterke West-Vlamingen op de lijst, daar kan ik niet uit kiezen”, knipoogt Fabby. “We hebben Maaike lang geleden ontmoet in de winkel voor de opnames van Aspe, Julius was nog een klein manneke toen. Een heel sympathieke, door en door West-Vlaams.” Alina is blij dat een vrouw de award in handen krijgt, Julius is benieuwd of Maaike er even hard voor zal gaan als zijn vader: “Vooral toen hij bezig was met de krant was hij echt in zijn element. Ik ben er zeker van dat Maaike ook deze rol op haar eigen, creatieve manier zal invullen!”

Inge Waeles, de vrouw van Tim Boury: “Maaike laat net als wij mensen genieten”

Ook chef Tim Boury uit Roeselare was een van de genomineerden. Zelf kon hij er niet bij zijn. “Op dit moment staat hij nog achter de kookpotten”, lacht zijn vrouw Inge Waeles. Door een enkelblessure kan zij even niet helpen in het restaurant en was zij aanwezig op de uitreiking. “Een geluk bij een ongeluk. Het is leuk om het eens mee te maken als gast. In 2020, tijdens corona, hebben wij het evenement mogen organiseren op kleine schaal. Ik gun het Maaike van harte. Eigenlijk hebben wij dezelfde job: we laten mensen genieten en zorgen ervoor dat ze zich niet vervelen.”

Xavier Taveirne en Jan-Bart De Muelenaere: “Een elegante middelvinger”

De avond werd in professionele banen geleid door Xavier Taveirne, Jan-Bart De Muelenaere zorgde voor de komische noot. Die zijn beiden enthousiast over de uitslag. “In hoeveel provincies kan je met gemak tien kandidaten bedenken?”, aldus Xavier. “Ik ben heel blij voor Maaike. Zeker na zo’n strontjaar is het een dikke, maar elegante middelvinger.” Jan-Bart treedt hem bij. “Absoluut. Het is een prijs voor haar carrière, maar ook voor haar vechtlust.” Xavier: “Het is ook een boodschap aan alle West-Vlamingen: zelfs al zit alles tegen, blijf dicht bij jezelf en geef niet op!”