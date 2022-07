Eindelijk meer signalisatie aan dodelijke kluifrotonde N58 in Rekkem

Sinds 1 juli staat er op de N58 in Rekkem, tussen de Gentstraat en de kluifrotonde, werfsignalisatie. De rijweg wordt er in beide rijrichtingen teruggebracht van twee rijstroken naar één rijstrook en de toegelaten snelheid wordt beperkt tot 70 km per uur. Dit moet de verkeersveiligheid verhogen.

De kluifrotonde staat al jaren gebrandmerkt als zwart punt. Er gebeuren regelmatig ernstige ongevallen doordat weggebruikers van en naar Moeskroen te snel rijden. Begin april nog sloeg de auto van twee jonge Fransen ter hoogte van de rotonde met noodlottige gevolgen te pletter tegen de brugpilaren. De stad Menen en de politie zijn al lang vragende partij om extra verkeersveilige maatregelen op dit stuk gewestweg. Daar maakt het Agentschap Wegen en Verkeer nu eindelijk werk van.

Ontharding

Een aannemer plaatste nu in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer mobiele werfsignalisatie vanaf de Gentstraat tot aan de kluifrotonde ter hoogte van de op- en afrit van de E17. De signalisatie herleidt de rijbaan tot één enkele rijstrook in beide rijrichtingen. Voortaan geldt er ook een snelheidsbeperking van 70 km per uur.

Nog dit jaar zal deze werfsignalisatie verder uitgebreid worden met definitieve wegmarkeringen. In de loop van 2023 zal de resterende wegverharding, die niet meer in gebruikt is, verwijderd worden. Omdat voor die ontharding een omgevingsvergunning vereist is, kunnen die werken nog niet meteen uitgevoerd worden.

(CB)