“Noodnummer 1711 is nog te weinig gekend bij de mensen”: buurtbewoners blikken terug op spectaculair treinongeval

Het ongeval met de bus die in Veldegem door een trein aangereden werd, zindert nog na. Buren Marc en Kathleen vingen de buschauffeur die morgen kort op en loven zijn koelbloedigheid. Overwegbuur Nick Vermeulen is ook opgelucht dat de bus niet in zijn gevel gevlogen is. Het lokaal bestuur Zedelgem plant dankbaar een hulde voor chauffeur Tipuric.

Een ingedeukte garagepoort, een vernielde omheining en gebarsten glas. Dat is de meest zichtbare schade aan de woning waartegen een deel van de bus van De Lijn vloog, toen die aangereden werd door een trein op de overweg van de Koning Albertstraat. Bewoner Nick Vermeulen was op het moment van het ongeval niet thuis. Toen hij door zijn broer op de hoogte werd gebracht van het ongeval, keerde hij die morgen van 29 november in allerijl terug naar huis. Hij kon snel even binnenkijken, maar de politie en brandweer bekeken tussen de brokstukken en het glas van de bus eerst de veilige staat van de woning. “De schade aan de gevel kon zeker erger geweest zijn, want een paal van de bovenleiding heeft het voorste deel van de bus voor een deel tegenhouden. Ikzelf heb toch ook geluk gehad, omdat ik die morgen vroeger dan gewoonlijk naar mijn werk vertrok. Normaal kom ik buiten langs de spoorlijn op het uur waarop de bus aangereden werd. Je mag er niet aan denken dat er slachtoffers konden gevallen zijn”, doet Nick zijn verhaal.

Om de schade hersteld te zien, moet hij voor de aansprakelijke verzekering de nodige offertes verzamelen. De omheining wordt herplaatst en Nicks woning zo goed als mogelijk hersteld, wat tijd en papierwerk zal vragen.

Zichtbaar aangedaan

Nicks buren, Marc Declerck en Kathleen Vlaminck, waren op het moment van het ongeval wel thuis. Ze hoorden een klap, maar wisten niet meteen wat er aan de overweg aan de hand was. Op straat zagen ze de groep kinderen van de bus en de buschauffeur Jerko Tipuric die zichtbaar aangedaan Kathleen in de armen viel. Ze boden hem die winters koude morgen een koffie aan, waarop hij Bedankt, maar mijn maag ligt te veel in de knoop antwoordde.

De bus belandde tegen de gevel van de woning van Nick Vermeulen. (foto JVM)

In geen tijd werden de chauffeur en alle kinderen afgehaald, net als de passagiers van de trein, vertelt Marc. Hij stond er versteld van hoe vlug alle hulpdiensten en de nodige werklui met zwaar materieel om te takelen en te herstellen, op elkaar ingespeeld ter plekke waren. ’s Middags stond het voorste deel van het buswrak al klaar geladen om afgevoerd te worden. Later die dag werd de trein weggereden. “We zagen de technische ploeg die vrijdag tot 23 uur en zelfs later doorwerken, zodat er zaterdagmorgen al weer treinen konden rijden. Ze waren ons erg dankbaar toen we hen soep brachten. Soep die we al bereid hadden voor onze kerstmarkt van Mensen Met Mensen (MMM) op zaterdagmiddag hier in Veldegem.”

Te laat gebeld

De aanrijding had mogelijk vermeden kunnen worden, als iemand vlugger het noodnummer 1711 had gebeld, klinkt het bij Infrabel. Dat nummer werd nog gebeld, maar helaas te laat. Regelmatig neemt Marc rond het uur van het ongeval al een kijkje aan zijn voordeur op straat. Maar die morgen net niet. “Anders had ik de defecte bus op de sporen gezien en zo vlug mogelijk 1711 gedraaid. Ik ken het lijn- en paalnummer, 66 en 37, van deze overweg uit het hoofd als buur. Dat noodnummer is bij het grote publiek nog te weinig bekend”, vertelt Marc, die nog bij de NMBS werkte. “Er is altijd ook geluk mee gemoeid. Voor hetzelfde geld duurde het langer dan die drie minuten eer de trein eraan kwam, waardoor er meer tijd was om 1711 te bellen.”

Ook Nick, Marc en Kathleen zijn het erover eens dat de chauffeur alle lof verdient om de 16 schoolkinderen meteen van zijn bus te evacueren. Je moet op dat moment helder van geest blijven, maar je kan ook “bevriezen” terwijl de tijd dringt, beseffen ze.

Buschauffeur Jerko Tipuric werd al gehuldigd door De Lijn. Ook Zedelgem diende een aanvraag bij de provincie in om hem een officieel burgerlijk ereteken voor moed en zelfopoffering toe te kennen. Op een precieze datum is het nog even wachten, bevestigt burgemeester Annick Vermeulen, “maar de hulde vanuit de gemeente komt er vast. Ik mag er niet aan denken wat er zou gebeurd zijn mocht er iemand op die bus gezeten hebben. Die man heeft die morgen een ramp vermeden in Veldegem.”