Auto belandt op sporen na ongeval, man (60) laat trein tijdig stoppen: “Ik belde het noodnummer en zwaaide met het lichtje van mijn gsm”

Bij een Ieperse spooroverweg belandde maandagavond een auto op de sporen na een zware aanrijding. Een van de betrokken bestuurders belde meteen het noodnummer om een aankomende trein tijdig te laten stoppen. “Anders zou die auto aangereden worden.”

Op de Poperingseweg tussen Ieper en deelgemeente Vlamertinge kwam het maandagavond rond 22.30 uur tot een aanrijding tussen twee wagens, een Audi Q5 en een Škoda Actavia. De Škoda belandde tegen een slagboom, signalisatie en hekken van de naburige spooroverweg en kwam voor een stuk op de sporen tot stilstand. De bestuurder van de Audi raakte op eigen kracht uit zijn wagen en twijfelde niet. “Ik liep naar de signalisatie van de overweg”, getuigde de 60-jarige man uit Pittem kort na het ongeval. “Op de achterkant van het bord met het stoplicht staat het nummer van de spoorlijn en het nummer van de overweg. Ik belde meteen om het treinverkeer te laten onderbreken op deze plek. Anders zou die auto aangereden worden.”

“Juiste reflex”

Vanuit Ieper was een trein op weg naar Poperinge, maar deze kon tijdig stoppen aan de overweg. “Er is gelukkig geen aanrijding gebeurd omdat iemand het noodnummer 1711 gebeld heeft, waarna de verkeersleiding van Infrabel tijdig het treinverkeer heeft kunnen stilleggen”, verklaarde Frédéric Petit, woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel. “Er is correct gehandeld, onmiddellijk het noodnummer 1711 bellen is de juiste reflex.”

De Audi-bestuurder, die liever anoniem blijft, bleek ongedeerd. “Ik ben niet van de streek, maar volg muziekles in Ieper”, vertelde hij. “Die avond was er een soort optreden, een toonmoment heet dat. Na het optreden werd ik gebeld omdat ik iets vergeten was. Ik was op de Poperingseweg aan het rijden van Ieper naar Vlamertinge en besloot om ter hoogte van horecazaak Bvbastis terug te keren. Ik zag twee lichten afkomen vanuit de richting van Ieper en dacht ‘die zit nog ver’, maar tijdens het draaien was ik verrast door de snelheid van die andere wagen. Mijn wagen werd geschampt aan de voorzijde, waarna het andere voertuig begon te zwalpen en precies de controle kwijt was. Uiteindelijk belandde die auto tegen de hekkens van de overweg. Verdorie, die auto staat op de sporen, dacht ik.”

“We zijn er nog”

“Enkele minuten nadat ik belde om het treinverkeer te verwittigen, zag ik een trein naderen vanuit Ieper”, aldus de Audi-bestuurder. “Ik vermoed dat de treinbestuurder gealarmeerd was, want hij reed traag. Ik stond nog te zwaaien met het lichtje van mijn gsm en de trein kwam op veilige afstand van de overweg tot stilstand. Alle inzittenden waren tijdig uit het andere voertuig geraakt en leken oké. Ik heb het recente nieuws gevolgd van de busaanrijding op de overweg in Veldegem. Het is goed dat er in de berichtgeving geduid werd dat de nodige nummers op de signalisatie van een overweg staan. Er is schade en er zijn kosten, maar we zijn er nog. Voor hetzelfde geld hebben we pech en kunnen we het niet meer navertellen.”

Treinverkeer hervat

De gestopte trein keerde even na het ongeval terug naar het station van Ieper. “Daar werden vervangbussen ingezet om de reizigers naar hun bestemming te brengen”, zei Petit. “Het treinverkeer kon er dinsdagochtend om 5 uur hernemen. De treinen moesten wel nog voorzichtig en trager rijden ter hoogte van de overweg voor herstellingswerken die nog bezig waren.” Beide wagens werden getakeld, Brandweer Westhoek kwam ter plaatse om signalisatie te voorzien, de brokstukken te ruimen en het wegdek te reinigen. (TP)