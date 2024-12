Weer gaat het mis op spoorwegovergang: “Eerder paniekreactie dan mechanisch probleem”

Na het busongeval vorige week in Veldegem bij Zedelgem, is er donderdagavond opnieuw een voertuig door een trein aangereden nadat het stilviel op een overweg. Toeval of is er meer aan de hand? “Dit heeft meer met paniek te maken dan met een mechanisch probleem”, zegt Thomas Vanhalst, opleidingshoofd Autotechnologie en Voertuigtechnieken aan hogeschool Vives.

Nadat vorige week vrijdag een ramp vermeden werd – dankzij het heldhaftige optreden van ex-voetballer en buschauffeur Jerko Tipuric – in Veldegem, ging het donderdagavond opnieuw fout in Heule bij Kortrijk. Een auto reed er zich rond 17 uur vast op de spoorwegovergang in de Izegemsestraat en werd gegrepen door de aanstormende trein. Een passant kon de onfortuinlijke chauffeur, een man van middelbare leeftijd uit Wevelgem, net voordien nog snel uit de wagen halen. Daardoor raakte niemand gewond.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur van de wagen net voordien in de graskant was gereden en wellicht een stuurfout maakte bij het corrigeren. Daardoor raakte hij plots vast te zitten op de sporen, omdat net op dat moment ook de slagbomen dicht gingen. Toch is het opvallend dat er op amper één week tijd twee voertuigen zich vastrijden op de sporen. Ook in het Oost-Vlaamse Zottegem gebeurde dat donderdagavond, daar kon de chauffeur zijn bus terug achteruit rijden.

Panikeren

“Ik denk dat het probleem zich vooral tussen de oren van de bestuurders bevindt, eerder dan in de mechanica van het voertuig”, zegt Thomas Vanhalst, opleidingshoofd Autotechnologie en Voertuigtechnieken aan hogeschool Vives. “Bij het busongeval in Veldegem denk ik eerder aan een probleem bij het remsysteem: de handrem die plots aansloeg waardoor de bus niet meer weg kon. Het is dan jammer dat dit net daar gebeurt, maar dat is puur toeval. Met die overweg heeft dat op zich niets te maken”, zegt hij.

Ook een link met de ouderdom van de betrokken voertuigen ziet Vanhalst niet. “Ik rij zelf ook geregeld met oudere wagens en dat is mij alvast nog nooit overkomen. Dat je uit versnelling kan schieten als je over een bult – zoals vaak bij een overweg – rijdt? Neen, dat geloof ik niet. Dan zou je hetzelfde probleem hebben op een kasseibaan of een verkeersdrempel. Het is eenvoudig: soms kan je eens stilvallen met je wagen en als dat dan net gebeurt op een overweg, dan schieten mensen in paniek. Ze zien die slagbomen, panikeren en denken niet meer helder na”, zegt Vanhalst.