Even over half elf zorgde een vergeten pot die op het vuur stond in een woonhuis in Fort Zevenbergen in Sint-Andries voor een kleine brand.

De brandweer werd er bij gehaald en die had de situatie snel onder controle. Het potje werd geblust, naar buiten gebracht en daarmee was de situatie genormaliseerd. Schade is er niet en niemand raakte gewond.