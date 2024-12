Sleeplife heropent op nieuwe locatie na allesverwoestende brand: “Op amper 8 minuutjes rijden”

Een hoop verwrongen staal, veel meer bleef er niet over van het filiaal van Sleeplife in Brugge na de verwoestende brand eind oktober. Voor zaakvoerster Nele Taillieu waren het emotionele weken, maar nu komt ze toch met hoopgevend nieuws: begin januari heropent de zaak, al zal dat op een volledig nieuwe locatie zijn. “We konden niet wachten op een heropbouw. We moeten vooruit, zowel voor onze medewerkers als onze klanten”, zegt Nele.

“Natuurlijk doet het pijn. We hadden de winkel pas een jaar eerder volledig vernieuwd. Als je dan die beelden zag van die enorme brand… De eerste week moest dat echt nog allemaal doordringen. Maar op een bepaald moment moet je natuurlijk vooruit.” Nele Taillieu is sinds 2013 de zaakvoerster van Sleeplife in Brugge. Ze rolde in 1999 in het bedrijf via haar ouders die jarenlang succesvol de zaak runden.

Op 28 oktober sloeg het noodlot evenwel keihard toe. In het filiaal langs de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels brak ‘s nachts een verwoestende brand uit. Verschillende brandweerkorpsen snelden ter plaatse, maar al bij aankomst was duidelijk dat de zaak redden ijdele hoop was. Tegen de vlammenzee was niks te beginnen. De zaak brandde helemaal uit en na de bluswerken bleef alleen een hoop verwrongen staal over. “We zullen er alles aan doen om de continuïteit voor onze klanten te garanderen zodat zij zo weinig mogelijk hinder ondervinden”, was het enige dat de zwaar aangeslagen zaakvoerster toen kwijt kon.

Verhuis

Ruim een maand later is de puinhoop nog steeds duidelijk zichtbaar. “Wij huurden het pand en weten ook niet wat de plannen zijn van de eigenaar”, legt Nele nu uit. “Al vrij snel beslisten we om een eventuele heropbouw niet af te wachten. We kunnen onze medewerkers én klanten niet al die tijd in de kou laten staan. In onze zoektocht vonden we relatief snel een geschikte locatie op 8 minuten rijden van het filiaal in Brugge. Daar maken we vanaf 2 januari een nieuwe start.”

De locatie bevindt zich langs de Torhoutse Steenweg 187 in Zedelgem, in het pand waar voorheen de in de regio bekende winkel Knuffel was. “We hebben nog veel werk te doen, maar zijn hoopvol dat alles tijdig klaar zal zijn”, vervolgt Taillieu. “Voor ons was het écht belangrijk om opnieuw positieve vooruitzichten te hebben. Gelukkig kregen we veel begripvolle reacties van klanten. Voor veel mensen was het natuurlijk enorm vervelend. Zij bestelden een bed op maat bij ons en die levertijd kan oplopen tot enkele weken. Ons magazijn stond vol toen de brand uitbrak, dus dat was allemaal verloren. Die bestellingen moesten dus opnieuw gebeuren. Maar ook hier was iedereen heel begripvol. We richten ons nu volop op een nieuwe start in Zedelgem”, besluit Nele hoopvol. (MM)