KIJK – Zaakvoerders Sleeplife Brugge meten schade op na verwoestende brand: “Vorig jaar pas de winkel volledig vernieuwd”

Een hoop verwrongen staal, veel meer blijft er niet over van het filiaal van Sleeplife in Brugge na de verwoestende brand maandagochtend. Tientallen brandweermannen waren uren in de weer om de vlammenzee te blussen. “Al bij aankomst was duidelijk dat het gebouw verloren zou zijn”, zegt majoor Jeroen Bonte. Voor de zaakvoerders bleef er niets anders over dan de enorme ravage op te meten.

Even voor 5 uur maandagmorgen: een gigantische rookpluim stijgt op uit het filiaal van Sleeplife langs de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels bij Brugge. Meteen is ook een enorme vlammenzee te zien. Verschillende brandweerkorpsen snellen ter plaatse, maar al bij aankomst is duidelijk dat de zaak redden ijdele hoop was. De brandweerlieden gaan de vlammen vanop de grond en vanaf ladderwagens te lijf. “Op een bepaald moment waren er een 50-tal brandweermensen bezig met de bluswerken”, zegt majoor Jeroen Bonte. “Dat moest van buitenaf. Het gebouw betreden was gelet op de veiligheid geen optie. Ook ons droneteam kwam ter plaatse om vanuit de lucht de situatie te bekijken. De brand zelf was relatief snel onder controle, maar de ravage is natuurlijk groot.”

Pas bij daglicht werd de schade helemaal duidelijk. Van het gebouw zelf blijft enkel een hoop verwrongen staal over. Het dak stortte volledig in en ook enkele buitenmuren begaven het. Gelukkig kon wel vermeden worden dat het vuur zich verder verspreidde naar omliggende gebouwen. Gewonden vielen er niet. De zelfstandige uitbaters kwamen in de loop van de dag de schade opmeten. Ze waren logischerwijs zwaar onder de indruk en konden niet veel kwijt. “We hebben vorig jaar pas de winkel volledig vernieuwd”, zegt de vrouw. “We zullen er alles aan doen om de continuïteit voor onze klanten te garanderen zodat zij zo weinig mogelijk hinder ondervinden.” Wie met vragen zou zitten verwijzen ze door naar het filiaal in Wevelgem.

Kraan

Over de oorzaak van de brand was maandagmiddag nog geen duidelijkheid. De nabluswerken namen urenlang in beslag en pas nadien kon de parketdeskundige de nodige vaststellingen doen. “Er kwam ook een kraan ter plaatse om het puin uit elkaar te halen om eventuele heropflakkeringen te vermijden”, geeft Jeroen Bonte van de brandweer nog mee. “Verder zullen enkele bomen gerooid moeten worden omdat ze brandschade opliepen.” Tijdens de bluswerken werd een ruime perimeter ingesteld. Aan buurtbewoners werd gevraagd ramen en deuren gesloten te houden en autoverkeer mocht urenlang niet passeren. In de omgeving zaten een aantal bedrijven een tijdlang zonder gas en elektriciteit om elk risico te vermijden. (MM)