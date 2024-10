KIJK – Zware brand legt Sleeplife in Brugge in de as, waarschuwing voor giftige rook

Een zware brand heeft slaapwinkel Sleeplife in Sint-Michiels bij Brugge maandagochtend in de as gelegd. Brandweer en politie vragen om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de giftige rook.

De brand ontstond maandagochtend iets voor 5 uur in de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels. De vlammen sloegen bij aankomst van de brandweer al uit het gebouw.

Het blussen zal nog een hele poos duren. Momenteel is nog onduidelijk of de bedrijven naast de slaapwinkel kunnen gevrijwaard worden. Alle wegen in de onmiddellijke omgeving zijn afgesloten. Brandweer en politie vragen om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de giftige rook.

Later meer.