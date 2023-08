Land Rover gaat volledig in de vlammen op

Zaterdagmorgen even voor 5 uur is in de Patrijzenstraat in Westkapelle, deelgemeente van Knokke-Heist, een zware brand ontstaan.

Een Land Rover Defender die voor een woning stond geparkeerd vatte er door een nog ongekende oorzaak vuur en ging helemaal in de vlammen op. Dat ging gepaard met een zware rookontwikkeling. De buurt werd opgeschrikt door een ontploffing van een deel van de wagen.

Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen uit het voertuig en was de wagen toen al verloren. Hij brandde volledig uit. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.