KIJK – Enorme schade bij frituur in Brugge na zware brand: zaak zal tijdlang gesloten blijven

Donderdagmorgen even voor 6 uur werden de bewoners van het appartement boven frituur De Spits langs de Gistelsesteenweg in Sint-Andries gewekt door de rookdetectors. Ze merkten een verstikkende rook op, maar konden hun appartement veilig verlaten en wachtten buiten de hulpdiensten af.

Bij aankomst kwam er hevige rook door de rolluiken en de deur van de frituur. De brandweer had de brand snel onder controle en kon erger voorkomen. De schade in de frituur is wel aanzienlijk. De zaak zal zeker een tijdlang gesloten blijven. Het appartement boven de zaak liep wel rookschade op, maar bleef verder grotendeels gespaard. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Zeker is dat de brand ontstond aan een kast boven de frietketel.

Door de interventie en de bluswerken was de Gistelsesteenweg een tijdlang afgesloten voor het autoverkeer, maar dat leverde geen problemen op.