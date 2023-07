Gerdy Lucas nog steeds op hotel na ‘nachtmerrie’ in Wijtschate: “Ik durf niet terug”

Gerdy Lucas zag twee weken geleden het fatale verkeersongeval van Wijtschate voor zijn ogen voltrekken en moest rennen voor zijn leven. Met zijn vrouw verblijft hij nog steeds op hotel in Ieper. “Zolang niks gedaan wordt aan dat kruispunt, durf ik niet terug. Moeten er meer doden vallen?”

“Ik mag geen camion meer zien of horen.” Vanop zijn hotelkamer in het Iepers Novotel blikt Gerdy Lucas (53) voor het eerst terug op het ongeval dat twee weken geleden aan twee mensen het leven kostte en drie huizen onbewoonbaar maakte in Wijtschate.

Vuurzee

Wat Gerdy toen zag, blijft in zijn hoofd malen. “Ik was net wakker en zat in de zetel. Plots kwam een vrachtwagen binnenrijden. Ik hoorde die man schreeuwen, maar ik moest lopen. Ik kon niet anders… ik moest weg, moést weg!”

Een vuurzee verspreidde zich in een mum van tijd door het recent gerenoveerde rijhuis van Gerdy, waar hij al meer dan dertien jaar woont met zijn vrouw Anne-charlotte Decrock (52) die op dat moment op haar werk was.

Vrachtwagenchauffeur Cédric Conseil (46) liep zware brandwonden op, werd nog per helikopter naar het UZ Gent overgebracht, maar overleed er aan zijn verwondingen.

Nachtmerrie blijft duren

“Erg jammer”, zucht Gerdy. “Dit zit nu in mij en ik weet niet of het ooit zal weggaan. Onbeschrijflijk, de nachtmerrie blijft duren. Straks vertel ik heel mijn verhaal eens aan een psycholoog. Hopelijk helpt dat.”

Gerdy en zijn vrouw blijken de enige bewoners van de drie getroffen huizen, die nog op hotel zitten. “We houden regelmatig contact met de buren, zo hebben we steun aan mekaar”, vertelt hij. “Het laatste wat ik van hen hoorde, is dat zij van plan zijn om van hun voorlopige woonplaats weer te verhuizen naar hun huis aan de Rijselstraat.”

Oorlogszone

Een terugkeer is voor het koppel momenteel niet aan de orde. “In tegenstelling tot de anderen is onze woning helemaal weg. Het lijkt wel een oorlogszone. Normaal zaten we nu in Tenerife, onze eerste reis sinds corona, maar nu zitten we hier. Dankzij burgemeester Sandy Evrard kunnen we op termijn tijdelijk terecht in een woning in het nabijgelegen stadje Mesen.”

Het wegdek bij het kruispunt, dat grenst aan de gemeente Komen-Waasten, is vorige week hersteld en opnieuw open voor het verkeer.

Terugkeer?

“Of ik ooit terugkeer? Dat is een groot vraagteken”, aldus Gerdy. “Ik wil wel, maar durf niet. Zolang er niks gedaan wordt aan dat gevaarlijk kruispunt, keer ik zeker niet terug. Dat die Vlamingen en Walen eens overeenkomen en een oplossing zoeken. De bewoners gaan er bang slapen. Dat is toch niet meer leefbaar? Ik begrijp niet dat daar nog altijd niets gedaan wordt. Moeten er meer doden vallen?”

Goed opgevangen

Ik heb niets meer. Het hartverscheurend beeld van de huilende man voor zijn afgebrande woning maakte intussen heel wat los bij zijn medemens.

“Het team van Novotel heeft ons goed opgevangen”, looft Gerdy. “In Ieper kregen we meteen steun van meubelzaak Crack, schoenenwinkel Torfs en frituur ’t Kattekwaad. De hulp van familie, vrienden en onbekende mensen doet enorm veel deugd. Daarvoor wil ik iedereen bedanken.” (TP)