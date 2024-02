Asbest vrijgekomen na badkamerbrand: Wittepoortstraat in Keiem afgesloten

Bij een brand van een badkamer in een woning in de Wittepoortstraat in Keiem (Diksmuide) is deze ochtend asbest vrijgekomen. Daardoor is de straat in het centrum afgesloten. “Het dak van het bijgebouw is volledig weggebrand. Het is nog onduidelijk of de asbest ter plaatse terecht kwam of verspreid werd”, zegt kapitein Gino Crombez van de brandweer van Diksmuide. Twee tuinen zijn wel al getroffen.

De uitslaand brand maandagochtend werd om 6.10 uur opgemerkt door de bewoonster zelf. De vrouw was al wakker en hoorde opeens geknetter. Toen ze ging kijken in haar badkamer achteraan de woning bleek die volledig in brand te staan. De vrouw belde onmiddellijk de hulpdiensten en verliet de woning. Brandweerposten Diksmuide en Leke kwamen ter plaatse.

“Bij onze aankomst ging het om een uitslaande brand”, zegt kapitein Gino Crombez van de brandweer van Diksmuide. “Het bijgebouw raakte volledig vernield. Het dak bestaat uit oude golfplaten waarin asbest zit. Ook het dak brandde volledig weg. Het is daarom onduidelijk of de asbestdeeltjes zelf neerkwamen in de brand en opbrandden of verspreid raakten in de tuinen rond het huis. De woning ligt in het centrum van Keiem en errond bevinden zich diverse andere woningen. Met een warmtecamera onderzochten we smeulresten, maar de brand zelf was vrij snel onder controle. We vroegen na of we een drone van de politie Polder konden opvorderen om bij daglicht een controle te doen van de omliggende tuinen en woningen, maar vanwege de hevige wind was dat niet mogelijk. We konden zelf wel al zien dat er in twee tuinen brandresten zijn neergekomen.”

Opvang

Vlak na de brand moesten bewoners omwille van de rook de ramen en deuren dichthouden. Door de strakke wind is de rook echter snel verdwenen. De brandweer ventileerde daarna de woning nog uitgebreid.

De bewoonster van het huis kreeg opvang bij de buren en raakte niet gewond. Ze was wel danig onder de indruk. Haar woning is onbewoonbaar en voor de vrouw zal opvang worden gezocht. Ook burgemeester Lies Laridon (Cd&V) kwam ter plaatse op zich van de toestand te vergewissen.

Door de brand zal de Wittepoortstraat nog een tijdlang afgesloten blijven. De brandweer plaatste extra signalisatie en de procedure IGS (Incident Gevaarlijke Stoffen) werd opgestart. De kledij en het materiaal van de brandweer zal ter plaatse gereinigd worden. (JH)