Veurnse verenigingen ruimen zwerfvuil in Groot-Veurne

Op 1 maart startte de maand van de netheid, en zetten 200 verenigingen uit de IVVO regio zich in om zwerfvuil te ruimen. Elke vereniging engageert zich om een traject van een 8-tal kilometer weg aan te pakken.

In Veurne zijn een 24-tal verenigingen actief om het zwerfvuil aan te pakken in Veurne en zijn deelgemeenten. Ook de Veurnewandelclub trok zaterdagvoormiddag de straat op om in verschillende groepen zwervuil te ruimen. In de deelgemeenten Eggewaartskapelle, Avekapelle en Zoutenaaie trok een groep van een twintigtal wandelaars de natuur in om langs straten en bermen het weggegooide afval op te ruimen. Vooral blikjes en allerhande plastiek werden geruimd maar ook een gedumpt tapijt werd uit de berm gehaald. (José Tyteca)