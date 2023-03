Mirom Roeselare blijft strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil verder zetten en opvoeren: “Dubbel zoveel overtredingen in drie jaar”

In 2017 werd bij afvalintercommunale Mirom Roeselare de dienst openbare netheid opgestart. Bedoeling was onder meer om burgers te informeren en te laten participeren om zwerfvuil te verminderen. Er kwamen zelfs camera’s om sluikstorters te betrappen.

“De dienst openbare netheid ging in 2017 van start en in dat jaar werden de eerste camera’s in dienst genomen die sluikstorters moeten betrappen”, begint Jon Delaere zijn verhaal. Jon is afdelingshoofd ondersteunende diensten waar openbare netheid deel van uitmaakt. “Openbare netheid omvat enkele belangrijke pijlers. Er is eerst en vooral de noodzakelijke infrastructuur. Op het openbaar domein moeten er bijvoorbeeld voldoende vuilnisemmers zijn die bovendien op regelmatige tijdstippen worden geledigd. De omgeving moet ook proper zijn, want vuil trekt vuil aan.”

“We zetten ook in op participatie van de burgers. Denk maar aan onze ‘Mooimakers’ die op vrijwillige basis instaan om een bepaalde straat of wijk proper te houden of aan Operatie Proper waarmee we scholen en jeugdbewegingen warm willen maken om de leefomgeving netjes te houden. Ook sensibiliseren en communiceren blijven broodnodig. Laatst zagen onze diensten bijvoorbeeld drie oude matrassen bij een glasbol liggen en vonden ze een afgedankte frigo in de gracht. Wel, dat zijn zaken die gratis in een recyclagepark afgeleverd kunnen worden. Waarom zou iemand dat dan dumpen op een plaats waar dit niet mag en zo een GAS-boete en de opruimingskosten riskeren?”

Camera’s noodzakelijk

“Als sluitstuk van de strijd tegen zwerfvuil is er de handhaving met camera’s. Dat is niet het leukste deel van het zwerfvuilbeleid, maar het is en blijft noodzakelijk. En eigenlijk is het ook een beetje contradictorisch: als er veel sluikstorters worden betrapt door die verborgen camera’s, is dat dan goed of niet? We hebben er nu acht in gebruik en er komen er nog drie bij. In 2020 werden er 456 vaststellingen van sluikstorten en zwerfvuil doorgegeven aan de politie, in 2021 waren er dat 719 en in 2022 waren er bijna 1.000 vaststellingen, dat is bijna een verdubbeling in drie jaar.”

“Cameragebruik tegen sluikstorten en zwerfvuil is niet fijn, maar zal nodig blijven”

“En dat zijn nog maar enkel vaststellingen van sluikstorten en zwerfvuil die door de camera’s zijn geregistreerd en waarvan wij van mening zijn dat er een gegronde reden is om te handhaven. Bovendien moet er een goede kans zijn om de sluikstorters te identificeren door bijvoorbeeld gezichtsherkenning of de nummerplaat van een wagen die te lezen is op de camerabeelden. Vier medewerkers van Mirom lezen de camerabeelden in, bekijken die beelden en maken dan een melding op die naar de politie wordt gestuurd.”

Politie beslist

“De politie schakelt dan de sanctionerende ambtenaar in die uiteindelijk beslist welke gevolgen er aan de overtredingen worden gegeven. Blijft het bij een waarschuwing omdat men oordeelt dat het om een kleine inbreuk gaat en er verzachtende omstandigheden zijn, zoals onwetendheid bijvoorbeeld? Komt er een GAS-boete en hoeveel bedraagt die? Nu is de maximumboete 350 euro, maar die wordt in de toekomst vermoedelijk verhoogd tot 500 euro. Maar voor alle duidelijkheid: wij komen niet tussen in het sanctionerende gedeelte. Het is de sanctionerende ambtenaar van de gemeenten die aangesloten zijn bij Mirom Roeselare die bepaalt welke prioriteit wordt gegeven aan zwerfvuil en welke gevolgen er zijn voor de betrapte vervuiler.”

“Dé sluikstorter bestaat niet. Jong of oud, arm of rijk, man of vrouw, er kan geen eenduidig profiel geschetst worden van de overtreder. Soms gaat het over een vaas bij de glasbol of een kapotte stoel bij een textielcontainer, maar soms ook over een zakje met huishoudelijk afval in een straatvuilnisbak of een leeg blik op straat.”

“Sigarettenpeuken bijvoorbeeld blijven een groot probleem. Het duurt jaren voor ze uit de natuur zijn verdwenen. En er zijn nog altijd mensen die hun peuken op straat of uit het raam van de wagen gooien of zelfs in een rioolputje werpen. We moeten mensen stimuleren hun gedrag aan te passen en we moeten daar ook zelf toe bijdragen. Dat kan bijvoorbeeld door asbakken in het straatbeeld te plaatsen of door peukentasjes te schenken tijdens milieuacties.”

Werk van lange adem

“Het cameragebruik tegen sluikstorten is geen toverformule en is niet fijn, maar zal jammer genoeg nodig blijven. Er moet een gedragsverandering komen bij het grote publiek. Ook via de jongeren en de scholen slagen we er langzaam maar zeker in om binnen te komen in de gezinnen. De jeugd kan een heel positieve bijdrage leveren door de ouders attent te maken op bijvoorbeeld correct sorteergedrag dat zij op school in de milieulessen hebben geleerd. Een propere leefomgeving, zwerfvuil aanpakken en sluikstorten tegengaan, dat is werkelijk een werk van lange adem die iedere betrokkene moet volhouden.”