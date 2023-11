Vlaams kampioenschap tegelwippen levert brons op voor Koksijde

In de categorie kleine gemeenten sleepte de gemeente Koksijde in het Vlaams kampioenschap tegelwippen 2023 de bronzen medaille in de wacht. Er werden 61.601 gewipte tegels geregistreerd.

De heraanleg van een deel van de weg Wulpen Dijk (5.350 vierkante meter netto onthard) en de inrichting van het dorpsplein in Koksijde-Dorp (250 vierkante meter) droegen het grootste ‘steentje’ bij aan deze derde plaats.

De mooie score betekent echter niet dat Koksijde nu op zijn lauweren gaat rusten. Onder het motto Samen Klimaatklaar tegen 2030 – iedereen wint heeft de gemeente de lat hoog gelegd om 20 klimaatdoelstellingen te realiseren. Er mogen dus nog veel meer tegels worden gewipt, want als iedereen hieraan meehelpt, is dat een belangrijke stap vooruit voor de ontharding. Meer bloemen, bomen en geveltuinen maken de gemeente klimaatbestendiger én aantrekkelijker voor dieren en insecten.

Tegels voor aarde

De gemeente heeft daartoe een origineel initiatief genomen: ontharden met de ruildienst Tegels voor aarde. Deze dienst wordt tot 2030 gratis aangeboden aan alle Koksijdenaars die hun tuin willen ontharden, want minder beton of minder tegels creëert ruimte voor meer groen. Dat heeft alleen maar voordelen: het is goed voor de biodiversiteit, voor de natuur, voor je eigen omgeving, de grond kan meer regenwater opnemen… Bij de ruildienst kan je steenpuin (minimaal vier vierkante meter), dat je verzamelt in big bags, inruilen tegen teelaarde of zandgrond. Maximaal 30% van die vier vierkante meter mag opnieuw semiverhard worden, maar dan wel met waterdoorlatende materialen. Het is de bedoeling dat de vrijgekomen oppervlakte ofwel braak wordt gehouden zodat er spontane plantengroei kan ontstaan, ofwel beplant wordt met streekeigen groen.

Behaag je tuin

De gemeente raadt aan om planten te kiezen die zijn opgenomen in de groepsaankoop ‘Behaag je tuin’ van Regionaal Landschap Westhoek. Op onderstaande website vind je alle praktische informatie en voorwaarden over het initiatief.