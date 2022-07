Natuurpunt schrapt boottochten in De Blankaart: “Waterpeil staat te laag”

Het is uitzonderlijk droog in de Westhoek en dat voelen ze zeker in het provinciaal domein De Blankaart in Woumen bij Diksmuide. Voor de tweede keer ooit moeten ze hun gegidste boottochten schrappen. “Het risico dat we met de boot vastraken in het slib is te groot. Ik heb het waterpeil nog nooit zo laag zien staan. De moerassen drogen nu gewoon uit”, vertelt Guido Vandenbroucke, bootman en conservator van De Blankaart.

Natuurpunt vwz beslist afgelopen week om hun fluisterboottochten met een gids op het water van het provinciedomein De Blankaart te schrappen. “Normaal varen we in de zomermaanden met speciale boten op het ondiepe water voor gidstochten. Maar het waterpeil staat nu zo historisch laag dat we de tientallen gidstochten voor de rest van de zomer moeten schrappen. We vinden het verschrikkelijk, want de vraag was nog nooit zo groot en we hadden net de boten aangepast om ook personen in rolwagen te kunnen meenemen.”

“De vraag naar boottochten was nog nooit zo groot, maar helaas moeten we het nu annuleren”

Het is niet de eerste keer dat de boottochten geschrapt worden. In 2020 gebeurde dat ook al. “Tien jaar geleden hadden we nog veel nattere zomers dan nu en konden we altijd varen op De Blankaart. Nu krijgen we bijna altijd een heel droge zomer en worden we geconfronteerd met erg laag water. Dan is het gewoon niet veilig om te varen, want het risico dat je met 25 personen in het slib vast raakt, is te groot”, gaat Vandenbroucke verder.

De boottochten worden onmiddellijk geschrapt en kunnen niet verplaatst worden naar het najaar. “Dan komen er veel trekvogels naar hier om te overwinteren en mogen we hun rust niet verstoren. We kunnen de boottochten alleen hervatten als het de komende weken veel regent. Maar het lijkt ons niet realistisch dat het waterpeil terug op punt staat voor het einde van de zomer”, vertelt Peter Bossu van Natuurpunt vzw.

Buffermaatregelen niet voldoende

Bossu noemt de situatie dramatisch. “Dit is heel pijnlijk voor ons en de komende weken zal het alleen maar erger worden. De moeraszones, die normaal het hele jaar door drassig blijven, zien we voor onze ogen uitdrogen. En dat is een ramp voor de dieren, zoals reigers en dergelijke, die in het lage water hun eten zoeken.”

“We zien de moeraszones met lede ogen uitdrogen en dat is rampzalig voor de dieren”

De afgelopen jaren werden er al maatregelen genomen om water te bufferen op het domein De Blankaart. “We hebben enkele nieuwe gronden polders erbij, waar we het water op laten staan en er is ook een winterdijk aangelegd om het water beter hier te houden. Maar dat is nog niet voldoende. De komende jaren zullen we nog extra dingen moeten doen, want de droogte is een zeer ernstig probleem”, vertelt Bossu.

“We hebben ook werken gedaan om bepaalde draszones het hele jaar door nat te houden. In december hadden we nog een waterpeil van meer dan 2 meter. Maar nu zien we het razendsnel zakken. Hoe meer water er in de buurt opgepompt, des te meer water er ook zal wegtrekken vanuit het natuurgebied. We waren dan ook heel blij met het nieuws van het verstrengde oppompverbod en hopen dat het goed nageleefd wordt”, gaat Vandenbroucke verder.