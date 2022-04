Schade door hevige rukwinden aan kust

Donderdagnamiddag, -avond en in de nacht met vrijdag heeft het flink gewaaid aan de kust. Ook vrijdagochtend hadden brandweer en politie de handen vol.

Donderdag, in de latere middag, stak een strakke wind de kop op en liepen er ook zichtbaar meer meldingen binnen bij de hulpdiensten. Zo telt Politie Oostende sinds donderdagmiddag tot nu een 50-tal meldingen te wijten aan de hevige wind. Bij de brandweer vielen tot dusver 42 interventies te noteren.

Daarbij ging het onder andere over losgekomen dakpannen of stukken roofing. Dat was gisteren om 17 uur bijvoorbeeld het geval op de hoek van de Kaaistraat en Wittenonnenstraat. “Op verzoek van de brandweercollega’s hebben onze mensen een stuk van de straat afgezet”, geeft woordvoerder Timmy Van Assche van Politie Oostende mee.

Ook takken en bomen werden niet gespaard. In de Ieperstraat belandde donderdagavond rond 19.30 een boom van zo’n 4 meter tegen de grond. De hulpdiensten legden het omgewaaide stuk groen uit de weg, de stadsdiensten zullen het verder verwijderen. En ook werfhekkens ontsnapten niet aan de rukwinden. Zo waaiden omstreeks 2 uur hekkens in de Leon Spilliaertstraat op de rijbaan. Een politiepatrouille legde de hekken aan de kant om een vlot verkeer te waarborgen.

“Algemeen beschouwd merken we ‘klassieke’ schadegevallen op: losgekomen balustrades of gevelstukken, omgewaaide werfhekkens… Dramatische situaties waren er niet”, besluit brandweercommandant Dries Van der Veken.

In Duinbergen en Knokke-Heist raakte een tiental strandcabines beschadigd. Afgewaaide daken en deuren zorgden ervoor dat de inboedel op het strand kwam te liggen. Ook enkele strandbars bleven niet gespaard. Ligzetels vlogen tientallen meters ver.