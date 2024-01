Natuurgebied De Blankaart hoopt schaatsers weg te houden om ‘primeurnest’ te beschermen: “Zeearenden zijn nu zeer gevoelig aan verstoring”

De natuurlijke en wenselijke waterbarrières rond het kwetsbare ‘primeurnest’ van de zeearenden in natuurgebied De Blankaart dreigen nu te bevriezen. Daarom doet de conservator een oproep aan schaatsers. “Mijd deze regio, want nu zijn de broedende roofvogels zeer gevoelig aan verstoring.”

Het hoge waterpeil in De Blankaart zorgde de voorbije maanden voor rust en die blijkt broodnodig voor Betty en Paul, het koppel zeearenden dat momenteel een nest bouwt in het natuurgebied in Woumen, een deelgemeente van Diksmuide.

De overstromingen vormden wekenlang een natuurlijke barrière tussen de vele vogelspotters en een van Europa’s grootste roofvogels, maar als het water zal bevriezen kan de rust rond het nest verstoord worden. “We begrijpen uiteraard dat de mensen willen schaatsen als er ijs komt te liggen”, zegt Guido Vandenbroucke, conservator van natuurgebied De Blankaart. “Toch roepen we alle schaatsvrienden op om de Blankaartvijver te vermijden.”

Primeur

De zeearenden bouwen hun nest in een boom aan de overkant van de Blankaartvijver. “Er is ruimte genoeg in Woumen en Diksmuide om op de graslanden te gaan schaatsen, al zal het ook oppassen zijn als het water zakt onder het laagje ijs”, waarschuwt Vandenbroucke. “De zeearenden zijn nog altijd takken aan het aanvoeren bij hun nest. Dit is een periode waarin ze zeer gevoelig zijn aan verstoring. De nestbouw zal nog duren tot half februari. Eens de binnenkant van het nest is afgewerkt met zacht materiaal zoals strooisel en riet, gaan ze eieren leggen.”

Als ze volgende maand echt gaan broeden, zou dat voor het eerst sinds eeuwen zijn, een primeur voor De Blankaart en heel België. “We houden regelmatig contact met collega’s uit Nederland waar al meer dan dertig broedparen aanwezig zijn. Zij hebben er goede hoop op: het zou wel degelijk kunnen lukken”, vervolgt Vandenbroucke. “We kijken echt uit naar deze primeur. Net daarom nu al een oproep: alsjeblief, mijd de Blankaartvijver.”

Perimeter

In het natuurgebied hangen ook plakkaten met de waarschuwing om op wandelpaden te blijven en de vogels niet te benaderen. “Er is een perimeter van driehonderd meter afgebakend. De overstroomde graslanden en Blankaartvijver vormden tot nu toe natuurlijke barrières, hopelijk blijft dit zo. We hebben uitkijkpunten voorzien voor wie de vogels wil spotten en fotograferen. We weten dat sommige vogelfotografen af en toe eens moeten op de vingers getikt worden om voldoende afstand te houden.”

Vogeltoeristen

De vogeltoeristen komen van heinde en ver. “Recent zag ik nog een Frans koppel dat tot aan de waterlijn reed, op zoek naar het nest. Er komen ook mensen vanuit Antwerpen en Limburg. Ongelooflijk van waar ze komen, soms om ze niét te zien. De zeearenden houden zich nu eenmaal niet aan vliegschema’s of bezoekuren.” (TP)