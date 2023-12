De Zon scoort met ‘Operatie Proper’

De Zon viel in de prijzen bij ‘Operatie Proper van de Mooimakers’. Het doel van de school is om de leerlingen bewust te maken van het vele zwerfvuil dat je kan vinden in de straat, op de stoep en in de natuur. Maar vooral dat de kinderen een steentje kunnen bijdragen om een halt toe te roepen aan dit zwerfvuil. Zelfs met een kleine actie kunnen leerlingen het verschil maken en zorgen voor een propere wereld. De leerkracht stelde een actieplan op bij de start van het schooljaar. Hoe meer actieplannen de kids tot een goed einde brachten, hoe meer de school werd beloond. De verdiende centjes worden geïnvesteerd in een toneelvoorstelling op maandagavond 18 december met als thema Rotzooi. Op de foto zie je schepen Martine Verhamme bij de kinderen van De Zon. (Patrick D./foto FODI)

