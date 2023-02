Begraafplaats in Oostnieuwkerke voortaan flink pak groener

De gemeente is de werken gestart voor het vergroenen van de begraafplaats in Oostnieuwkerke. De werken zijn meteen de afsluit voor het aanpakken van alle Groot-Stadense begraafplaatsen.

“De cirkel is rond”, stelt schepen Geert Moerkerke (Open Vld) die bevoegd is voor begraafplaatsen. “We zijn in Oostnieuwkerke in 2014 gestart met de aanpak van een deel van de begraafplaats en eindigen opnieuw hier. We hebben ondertussen alle groot-Stadense begraafplaatsen aangepakt. In Oostnieuwkerke bekommeren we ons nu om de laatste vergroening. Bij een bepaald soort grafkelder gaf de gemeente indertijd een stuk grond voor de respectievelijke graven cadeau. Mensen vulden dat stukje grond naar eigen goeddunken in. Sommigen legden er een marmeren plaat, anderen dan weer keien, terwijl nog anderen er een bloemperkje aanlegden. Dat zorgde evenwel niet voor een mooi zicht.”

Gras

“Daarom hebben we de nabestaanden via informatieborden aan de graven laten weten dat we de stukjes grond wilden vervangen door gras. Iedereen die dat wilde, kreeg ook de kans om het stukje grond voor de graven te behouden en in te vullen naar eigen goeddunken. Wie het stukje grond wil behouden, moet in de toekomst evenwel zelf instaan voor het onderhoud ervan.”

“De grond voor de graven wordt ingezaaid met gras tot net voor het graf voor wie er voor kiest om dat stukje grond geen eigen invulling meer te geven. We kozen voor deze mogelijkheid niet alleen omwille van het uitzicht van het kerkhof, maar ook omwille van de werklast die daarmee gepaard gaat. Er is één iemand verantwoordelijk voor het onderhoud. Als die klaar was met het laatste stukje mocht hij vaak al opnieuw beginnen aan het eerste. Verder verwijderen we ook een aantal hagen.”

“Ondertussen werden alle Groot-Stadense begraafplaatsen aangepakt”

De werken zijn ondertussen al van gestart gegaan. “Een einddatum voor de werken is er voorlopig niet”, vervolgt de schepen. “Nu zijn we met de opkuis bezig. Het inzaaien van het gras zal pas half april starten omdat de weersomstandigheden dan geschikter zijn. De werken worden uitgevoerd door onze groendienst in samenwerking met de technische dienst.”

Sluitstuk

De vergroening van de begraafplaats in Oostnieuwkerke is meteen het sluitstuk van de aanpak van alle kerkhoven in Groot-Staden. “Na Westrozebeke in 2014 pakten we De Vijfwegen aan”, herinnert de schepen zich. “De Vijfwegen vind ik persoonlijk overigens bijzonder goed gelukt. Nadien volgde de begraafplaats in Westrozebeke waar een aantal oude graven verwijderd werd. Er werd ook een sterretjesweide aangelegd en het geheel werd vergroend. Staden hebben we dan weer omgevormd tot een parkbegraafplaats.”

“Sinds de diverse vergroeningsfases hebben we overigens ook bijna geen klachten meer rond het onderhoud van de kerkhoven. Daar waar we vroeger wekelijks twee klachten binnen kregen zijn dat er nu nog twee per jaar. We hebben dan ook een sterke groendienst die alles goed onderhoudt. Voor wat Staden betreft, werd de aanleg van een natuurbegraafplaats naast het bestaande kerkhof voorlopig uitgesteld, al beginnen we in het najaar met het aanplanten van bomen. Voorlopig zitten we in elk geval voor een tijdje goed voor wat de begraafplaatsen betreft. Ook voor plaatsgebrek hoeven we niet te vrezen.”