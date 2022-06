Pauline (23) kon het hart van Junior Planckaert veroveren

Junior Planckaert zocht en vond de liefde. Dinsdagavond kondigde de jongste telg van Eddy en Christa dat hij in HR-consultant Pauline zijn ideale match zag en met haar een toekomst wou opbouwen. En dat zijn ze momenteel nog steeds aan het doen. “Zo blij dat we eindelijk samen mogen buitenkomen, dit had geen maand langer meer moeten duren”, laat Pauline opgelucht weten.

Zoals dat wel vaker gaat met televisieprogramma’s zijn de opnames van ‘Junior op zoek naar de liefde’ al een tijdje afgerond. Vier maanden geleden leerde Pauline (23) voor de ogen van tv-kijkend Vlaanderen Junior Planckaert (29) kennen. Ze woont in Celles, een klein dorp net over de taalgrens. Toch ziet ze zichzelf bijna als een volbloed West-Vlaamse, die toevallig perfect tweetalig is.

Haar vader is afkomstig uit Kerkhove, deelgemeente van Avelgem. Hij volgde de liefde naar Wallonië, waar Pauline uiteindelijk ook is geboren. Haar schooljaren bracht ze echter integraal door in West-Vlaanderen, van de kleuterschool in Outrijve tot de Vives hogeschool in Kortrijk. Ze woont nog thuis in Celles, maar werkt intussen als HR-consultant in Waregem.

Geen rivaliteit

Het rustige karakter en de unieke levensstijl van Junior bewoog Pauline ertoe om zich in te schrijven voor het programma, net als 600 andere jonge dames. De interesse was wederzijds, want ze belandde bij de acht overgebleven kandidaten die allen wilden bewijzen dat zij de perfecte match waren voor Junior.

Met een Waalse mama en een West-Vlaamse papa is Pauline perfect tweetalig. © Thomas Geuens VRT

“Het was dan wel een soort wedstrijd, dat competitieve gevoel heb ik nooit ervaren. Het voelde soms alsof we gewoon met acht vriendinnen op reis waren”, lacht Pauline. “Naar het einde toe werd het wel steeds moeilijker om Junior te moeten delen met de andere meisjes, omdat iedereen natuurlijk zoveel mogelijk tijd met hem wou spenderen. Maar van rivaliteit was geen sprake. Met Ati en Delphine heb ik trouwens nog steeds een heel goeie band. Ze gunden het mij oprecht.”

Er waren zowel avontuurlijke groepsdates als romantische individuele uitjes, maar Pauline viel voor Junior op een onbewaakt moment: “We zaten in de auto op het racecircuit. Ik kan het niet goed uitleggen, maar plots keken we elkaar aan op een andere manier dan voorheen. We waren gewoon rustig aan het praten, niets speciaals. Toch voelde ik op dat moment dat ik echt voor hem gaan. Die blik van hem zei meer dan duizend woorden. Ik besloot me nog meer open te stellen dan dat ik al deed.”

De rit op het racecircuit behoort – niet geheel onverwacht – tot de top drie favoriete momenten van Pauline, gevolgd door de trip naar Parijs en haar allereerste solodate met Junior. “Maar we hebben ook zonder Junior leuke momenten beleefd hoor, gewoon met de meisjes”, klinkt het eerlijk.

Knikkende knieën

Ondanks alle fun ging het natuurlijk nog steeds om een afvalrace. “Ik onderging telkens met knikkende knieën het afvalmoment. Je kon echt niet voorspellen wie naar huis zou gestuurd worden. Zeker naar het einde toe voelde ik wel dat het goed zat met Junior, maar toch zit je nooit safe”, meent Pauline. “Zelfs toen het enkel nog tussen mij en Ati ging. Het laatste uur voor de ontknoping kon ik echt niet meer van de stress, ik heb denk ik elke hoek van de kamer gezien tijdens het ijsberen. Ik wist écht niet wie hij zou kiezen.”

Het werd Pauline, de sportieve West-Vlaamse met paramotorvliegen en shoppen als hobby. “Het duurde lang voor het besef volledig binnendrong, ik heb het even moeten laten bezinken. Al mijn emoties werden in enkele minuten door elkaar geschud, dat was heel gek.” Junior maakte blijkbaar een goede keuze, want vier maanden later houdt de relatie nog steeds stand.

Toekomst opbouwen

“Het loopt heel goed”, verklapt de prille twintiger. “Dat is geen evidentie hé, uiteindelijk hebben we elkaar in drie weken tijd aan een sneltempo leren kennen terwijl hij zijn aandacht moest verdelen onder alle meisjes. Pas toen de camera’s weg waren kon het echt beginnen, vond ik. We spreken heel regelmatig af en zijn echt gelukkig. Nu we eindelijk samen mogen buitenkomen zetten we opnieuw een stap vooruit als koppel. Ik vind het best spannend om te zien hoe onze liefde verder zal groeien. We hebben nog geen concrete plannen, maar ik hoop natuurlijk wel dat we samen een toekomst kunnen opbouwen. Ik kijk uit naar alles wat nog komen zal!”