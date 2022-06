Wordt een West-Vlaamse het lief van Junior Planckaert?

Al acht weken lang kan tv-kijkend Vlaanderen mee volgen hoe Junior Planckaert op zoek gaat naar de liefde. Dinsdagavond komen we te weten welke vrouw het hart van de jongste telg van de Planckaertfamilie wist te veroveren. De West-Vlaamse Pauline (22) maakt alvast nog kans.

Na de trip naar Parijs zijn enkel Ati en Pauline nog in de running om Junior voor zich te winnen. Volgens verschillende bronnen zou vooral Pauline een zeer goeie band hebben met Junior, en laat dat nu net een West-Vlaamse jonge vrouw zijn. Pauline (23) werkt als HR-consultant in Waregem. Ze groeide net als Junior net onder de taalgrens op, in Celles. De roots van haar vader ligt echter in Avelgem, waar Pauline tevens naar de lagere en middelbare school ging. Daarna trok ze naar de Vives hogeschool in Kortrijk. Ze is dan ook perfect tweetalig. Of zij uiteindelijk de ideale match voor Junior bleek te zijn, zullen we dinsdagavond te weten komen.