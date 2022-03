Onze mollenvanger Marc Denys komt met 7 tips voor het ontmaskeren van de Mol

Zondag krijgt gastheer Dennis Xhaët, tijdens de allereerste ‘Café De Mol’ van dit seizoen, niemand minder dan Gilles De Coster op bezoek. Gedurende twintig minuutjes maken we kennis met alle kandidaten van het jubileumseizoen. Vanaf volgende week (zondag 20 maart) gaat op Play4 dan de zoektocht naar dé Mol van dit seizoen van start. Om de mollenjacht wat makkelijker te maken, heb ik voor jou de belangrijkste tips voor een succesvolle vangst op een rijtje gezet. Veel leesplezier!

Tip 1: Gilles De Coster weet alles

Laat ons wel wezen: het succes van ‘De Mol’ is mede te danken aan die coole manier van presenteren van Gilles. Tijdens deze jubileumeditie verwacht ik van de opvolger van Michiel De Vlieger één of ander eerbetoon. De voorganger van Gilles gaf tijdens het tweede seizoen in zijn presentatietekst (elk eerste woord van iedere aflevering) namelijk de identiteit prijs van de saboteur: ‘De Mol is Hugo en alleen Hugo natuurlijk’. Hou Gilles dus ook maar in de gaten!

Tip 2: eigenlijk zijn er 10 Molletjes actief

Tijdens het allereerste seizoen zagen we 9 kandidaten die Magda probeerden te ontmaskeren als Mol, maar tegenwoordig saboteren de deelnemers allemaal (al dan niet bewust). Door zichzelf verdacht te maken bij andere kandidaten proberen ze hun tegenspelers op een dwaalspoor te zetten en daarmee hopen ze natuurlijk dichterbij de finale, de geldpot en de ontmaskering van de échte Mol te komen!

Tip 3: laat je niet foppen door de montage

De makers van het programma proberen de Mol in het begin buiten beeld te houden. Kandidaten die tijdens de eerste opdrachten uitblinken in negatieve zin en opvallende fouten maken, vallen direct op bij de kijker.

Tip 4: pas op voor tunnelvisie

De grootste valkuil voor een mollenvanger is tunnelvisie. Je hebt een hoofdverdachte in het vizier (de klungelende kandidaat van bij het begin) en werkelijk alle beelden lijken opeens naar deze kandidaat te verwijzen. Tunnelvisie heeft ook al veel kandidaten de das omgedaan, je bent gewaarschuwd.

Tip 5: het gezond boerenverstand; wat zou jij doen?

De negen afgelopen molseizoenen leerden me dat een beetje logisch nadenken nog altijd de beste leidraad is voor het tijdig ontmaskeren van de saboteur. Vraag je bij iedere opdracht simpelweg af wat jij als Molletje (of als kandidaat) zou doen. Bij het splitsen van de groep: in welk team zou jij willen terechtkomen? Wat is de sleutelpositie die beslist of er veel of weinig geld wordt verdiend? Pas deze tip toe bij iedere opdracht en je komt al heel ver.

Tip 6: wie haalt het geld binnen?

Jens uit Ieper sprak vorig seizoen al van bij de start van een grote geldpot en niet toevallig was hij het die als eerste het programma moest verlaten. Een kandidaat die zich volledig (en succesvol) inzet om elke opdracht te doen slagen, mag u dus gerust schrappen van het verdachtenlijstje.

Tip 7: deze mag u alvast afvinken

Bij alle seizoenen die ik voor jullie beschreef, zat ik voor de finale altijd op de juiste Mol. Door mijn stukjes voor KW te lezen heeft u dus dat beslissend voetje voor. De Mol zal ons ook dit seizoen wekenlang proberen de loef af te steken, maar vroeg of laat hebben we hem of haar te pakken, beloofd!

Zondag 13 maart om 19u55 op Play4, de voorstelling van de kandidaten, zeker kijken!

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Mollengroetjes,

Marc Denys