Mollenvanger Marc Denys ontmaskert deze cowboy als De Mol

Real cowboys never run, they just ride away. En zo reed ook onze laatste poor lonesome cowboy Ruben de zonsondergang tegemoet. Na zeven intense afleveringen kennen we eindelijk de finalisten van dit seizoen. Als alles wat meezat, konden dit er zelfs vier zijn, maar het lot stak er een stokje voor. Met de eindmeet in zicht overloop ik samen met u alle overblijvende kandidaten.

Toos, Comfort en Lancelot! Een verliezend finalist, een winnaar en een meesterlijke saboteur die ons al weken voor de gek houdt. In misschien wel de allermooiste aflevering ooit, werd me opeens veel duidelijk. Comfort en Toos deden hun best om zoveel mogelijk geld bij elkaar te spelen. Bevrijd van die saboterende Mol in hun nabijheid, verliep de opdracht met de postkaarten bijna perfect. Dit tweetal weet wie de Mol is en gaan zondag strijden voor de overwinning! Good Luck!

Comfort (32), gynaecoloog uit Jette

De makers hebben ons dan wel duidelijk gemaakt dat ook de Mol dat gevreesde rode scherm kan krijgen, toch lijkt Comfort mij te veel haar best te doen om als mogelijke saboteur te kunnen bestempeld worden. Tijdens de eerste opdracht met de postkaarten wijst de gynaecoloog uit Jette tot twee keer toe haar medespeler Toos op een fout. Een Mol zou zoiets laten passeren, een foute houding of een kip zonder hoedje op de postkaart betekent immers geen geld in de pot. En waarom zouden de makers het zichzelf en Comfort (als ze dan echt de Mol is) zo moeilijk maken door haar eerst het rode scherm te laten zien, enkele zondagen geleden, tijdens de vierde aflevering? Na de uitleg van Gilles De Coster zijn sommige kandidaten toen voor de gelegenheid eens all-in gegaan op hun verdachte. Dus ergens wringt het dan toch dat je de Mol als laatste doet eindigen bij het invullen van de test met 20 vragen om deze dan gegarandeerd te laten terugkeren. Comfort is een gedreven kandidate, geen Mol.

Toos (27), schrijnwerker uit Zaventem

De Mol van dit seizoen zullen we dus moeten zoeken bij de twee resterende mannen. Guitige Toos, de schrijnwerker uit Zaventem, blijft al een heel seizoen zijn rustige zelf. Op de dag van de laatste eliminatie, met de finale in zicht, was er ook nog een vrijstelling te winnen. Dit betekende zoveel als een automatisch plekje in de finale. Je zag de aandacht bij Toos nog verscherpen. Zonder ook maar één keer te liegen, schopte hij het tot de laatste ronde: het rechtstreekse duel tegen Ruben. Nog voor de opdracht begon, wist Lancelot te vertellen dat hij niet echt voor die vrijstelling zou gaan, tenzij de anderen dat wel zouden doen. Schrijnwerker Toos liet niet in zijn kaarten kijken en zou dit wel beslissen op het moment zelf. Enkel Comfort en Ruben gaven ootmoedig toe dat ze wel voor de vrijstelling zouden gaan.

De opdracht eindigde met een duel tussen Toos en Ruben. Vermoedelijk zijn beiden écht gegaan voor de vrijstelling voor iedereen, het schot in de roos dat zou resulteren in een unieke finale met vier. Stel dat de Mol echt bij dit duo zat, dan kregen we die unieke finale zondag. Dan schoot Toos zonder blikken of blozen als eerste recht in de roos en klaar was kees. Toos blijft voor mij grandioos en virtuoos, maar wel als kandidaat en niet langer als mogelijke Mol.

Lancelot (27), vastgoedmakelaar uit Antwerpen

Een uitzonderlijk goed seizoen vereist een meesterlijke Mol. Lancelot heeft zijn niet te onderschatten rol met verve vervuld. Toegegeven, halverwege het seizoen was zijn naam in mijn molboekje al met dikke stift doorstreept. De reden was niet ver te zoeken: Lancelot was verantwoordelijk voor maar liefst 5.000 euro in de pot. Tijdens de reünie zullen de makers daar zeker op terugkomen, maar dit is wat volgens mij gebeurd is. Tijdens de vierde aflevering maakte de Mol op een confronterende manier kennis met de onverzettelijke vastberadenheid van Lieselot. De slagersvrouw uit Rollegem-Kapelle weigerde een pasvraag en stelde de vastgoedmakelaar uit Antwerpen gerust: ‘Pak jij ze maar, geen probleem’. Stond hij toen al op de radar van Lieselot? Feit is dat Lancelot, met de rug tegen de muur, de heel bizarre beslissing nam om de twee pasvragen niet te grijpen. Een onbegrijpelijke zet als Mol, maar eigenlijk ook niet uit te leggen als kandidaat die vooruit wil komen in het spel.

Dit seizoen kregen we slechts eenmaal een fragment uit het ‘Dagboek van de Mol’, net na deze opdracht. Toeval? Ik denk het niet…

We zijn ondertussen al enkele afleveringen verder en Lancelot heeft dat gewonnen bedrag inmiddels ruimschoots gecompenseerd. Terwijl Comfort en Toos tijdens de halve finale een bijna een perfecte score halen bij de opdracht met de postkaarten (3.000 euro), verdienen hij en Ruben welgeteld nul euro tijdens de postkoetsproef. Eind deze week zal ik alle mollenstreken van Lancelot, de vastgoedmakelaar uit Antwerpen, voor u eens op een rijtje zetten. U zal grote ogen trekken bij het zien van de omvang van deze lijst en vooral op welke manier hij alles heeft uitgevoerd. Gedurfd, brutaal, direct en koelbloedig!

Laten we niet vergeten dat er dit seizoen voorlopig slechts 22.320 euro werd verdiend op een mogelijk totaal van 94.600 euro.

Om te eindigen: petje af (lees: cowboyhoedje af) voor de makers van De Mol. Ze zijn er dit seizoen in geslaagd om het niveau van het programma tot een nog hoger niveau te tillen. De aflevering van afgelopen zondag, de halve finale, bevatte alle ingrediënten van een Hollywood-blockbuster: een mooi verhaal met onverwachte en spannende wendingen, gekruid met een flinke dosis humor en als afsluiter een zinderend finale. Respect!

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Mollengroetjes,

Marc Denys