Mollenvanger Marc Denys blikt vooruit op het nieuwe seizoen van De Mol

Kijkt u ook al reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen van De Mol op Play4? Voor wie niet volledig mee is, De Mol is een programma waarin de kandidaten wekelijks samenwerken om zoveel mogelijk geld te verdienen. De uiteindelijke winnaar steekt dat bedrag op zak, maar opgelet! Onder de kandidaten schuilt er ook een saboteur, de Mol, die onderweg stokken in de wielen probeert te steken. De namen en de gezichten van negen kandidaten kennen we intussen al, enkel die tiende kandidaat blijft nog een groot vraagteken.

In het nieuwste aankondigingsfilmpje voor het elfde seizoen gaat de aandacht vooral naar die voorlopig onbekende deelnemer, want hij/zij spreekt immers tot de verbeelding. Hij of zij krijgt al direct een speciale rol tijdens de eerste aflevering. Welke? Dat weten we nog niet. Gilles De Coster vertelde tijdens de voorstelling van de kandidaten afgelopen zondag dat het iets wordt dat nooit eerder is gedaan, zonder natuurlijk in detail te treden.

In het filmpje zijn we getuige van presentator Gilles De Coster die de tiende kandidaat (of Mol?) aanspreekt in een kamer vol rode gordijnen en een vloer in een zwartwit-schaakpatroon, een tafereel dat onmiddellijk doet terugdenken aan Twin Peaks, de Amerikaanse televisieserie van David Lynch en Mark Frost. Heel geheimzinnig allemaal, zondag zeker kijken dus! Want het belooft weer een fantastisch avontuur te worden, daar in het Amerikaanse Arizona.

Als fan van Twin Peaks deed die foto bij mij direct een belletje rinkelen. Twee jaar geleden was er eenzelfde foto met Lennart (na zijn ontmaskering als Mol). Weet je nog hoe deze fantastische kerel tijdens de eerste aflevering van het negende seizoen de reserve-saboteur afschoot op een maïsveld in Liedekerke? De toen 26-jarige Martijn Van Loo greep net naast de rol van zijn leven. In de gietende regen mocht hij afdruipen, Molletje Lennart won de onderlinge strijd en ontpopte zich in Duitsland tot één van de beste saboteurs ooit. Toenmalig eerste afvaller Jens kreeg afgelopen jaar zijn herkansing, dit seizoen is het volgens mij de beurt aan Martijn, hetzij als kandidaat, hetzij als Mol. Hij zou wel eens die mysterieuze tiende kandidaat kunnen zijn. De cirkel is zo mooi rond. Of is het toch iemand anders? Zondag weten we het!

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Mollengroetjes,

Marc Denys