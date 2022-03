Mollenvanger Marc Denys blikt vooruit op het nieuw seizoen van De Mol

De eerste teaser werd afgelopen week op ons losgelaten en die sloeg ons al direct met verstomming. Wat of wie is nu die mysterieuze figuur die we op het einde van het filmpje te zien krijgen? Maakt Play4 de speurtocht naar de saboteur dit seizoen iets makkelijker en krijgen we al van bij de start de Mol te zien? Na grondige analyse van het beeld denk ik het antwoord op deze vraag te hebben gevonden.

“Ik ben de Mol en dit is het tiende avontuur. Dat moeten we toch vieren? Mijn voorgangers logen en bedrogen in de schaduw van het spel. Deze tiende keer is het aan mij en mag je me opnieuw zoeken. Maar zal je me ook vinden?”

Net zoals (waarschijnlijk) iedereen dacht ik in eerste instantie de nieuwe Mol te zien, maar een iets grondigere analyse van het beeld heeft me iets geleerd. Ik krijg namelijk de indruk dat de makers voor ons een supermol gecreëerd hebben door een mix te maken van de 9 vorige molletjes. De gezichten van Magda, Hugo, Marc, Gilles, Eline, Pieter, Elisabet, Alina en Lennart werden verwerkt. En wie weet deden ze hetzelfde ook met de nieuwe Mol? De jubileumeditie start op zondag 20 maart, maar een weekje eerder al kennen we, tijdens de allereerste ‘Café De Mol’, de namen van de kandidaten. Laat ons duimen voor een sterke West-Vlaamse vertegenwoordiging en (belangrijk) let zeker op alle gezichten!

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Mollengroetjes,

Marc Denys

Mollenvanger Marc Denys zal ook dit seizoen zijn licht laten schijnen over De Mol.

Meer info vind je in de Mollengroep op Facebook: www.facebook.com/groups/Mollengroep